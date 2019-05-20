《談國論企－黎偉成》特擬從政治國際層面全力攻華

《談國論企》特朗普擬從經貿層面擴而大之至政治、國際層面全面攻擊中國，不僅使中美要

在北京舉行的第１２輪經貿磋商，暫時無期，甚至其美帝國霸權主義惡思行更有可能使兩國關係

進一步惡化。中國已更為詳細、全面、充分對特廝劣舉作評估、部署備戰政策與策略，尤其是不

斷積極以改革供給側為主的強化內需，加大與歐亞非等國際聯繫和多元化合作，於抗美的同時，

更會使本國的實體經濟基本保持穩中有進的持續發展和成長。



＊寬加國關稅謀引渡孟萬舟作對華貿談人質＊



中美關係不斷惡化，此言可從多個方面的新況印證非虛。特別是（一）特朗普顯然有意收窄

以關稅為主要武器的貿易戰線，減少在國際所製造的麻煩，以便打造「新的環境」，集中火力攻

擊「重要對手」－－中國，最新的做法主要有二：（甲）取消對加拿大、墨西哥的鋼鋁所加徵關

稅，表面看來似乎要爭取回兩國的豬肉、威士忌、橙汁、牛仔褲等市場。但特朗普肯定志亟望加

拿大「投挑報李」，協助此廝把橫手扣留的中企華為集團副董事長孟萬舟，以土匪式騎劫而又強

盜式的「引渡」到美國，「罪名」是與美國敵而又與中國友好的伊朗有未經證實的所「不應有交

易」，我看整件事情就是特廝把孟萬舟作為「人質」，在對華經貿「磋商」中霸取愈來愈多利益

，「美國獨贏」，爭取連任。

至於（乙）對進口汽車及零部件關稅的加徵，延遲半年決定，需要嚴正地指出：此舉不一定

是要討好歐洲、日本等「盟友」，只是爭取更多時間和空間，加大攻擊中國的力度；同樣重大的

後著，是特朗普表示要美國貿易代表萊特希澤（我釋：「來踏欺詐」）與相關經濟體「談判」，

如在１８０日內無法解決此一「國家安全威脅」問題和達成「協議」，會「再決定是否採取進一

步措施」。我肯定特廝在輸美汽車問題上會再一次「過橋抽板」，即：對美國進口的汽車及零件

加徵關稅，是必然而然之舉。此為爭取美國汽車、鋼鐵業的選票，當然不會對歐、日「盟友」稍

一「仁慈」，同樣絕對不可掉以輕心。

要是特朗普加大籌碼，對華貿談肯定會繼續得寸進尺，也就是（二）中國對特朗普的惡思劣

行步步為營之因。中國商務部發言人回應記者問詢時謂：中美本要在北京舉行的新一輪經貿磋商

，暫時無期，可在相當程度證實兩國在５月９日至１０日在華盛頓舉行的第１１輪「磋商」並無

寸進，此因（Ｉ）「來踏欺詐」代特朗普不斷加大「提價」，難以接受的其中一點是（ｉ）硬要

中國同意在知識產權、技術轉移等立法定例作為中美可能達成的貿易協議及「監察」的一個「組

成部分」，乃由特廝以「來踏欺詐」為代表力圖通過貿協，侵犯和干涉中國立法和制定經濟規劃

的主權，罪行當然會是美國人可以通過貿協對中國指東劃西，可以接受嗎？當然是絕對不可以！

同樣重要的，是（ｉｉ）美國居然在達「協」後，仍要繼續對華輸美商品加徵關稅，作為所謂

「監察」，實乃胡作非為。要是達協，美方就必須徹徹底底的撤銷對華加徵的關稅，和保證不作

如斯劣行，否則就如我早已狠批：「何談之有」！



＊與俄朝緊密團結聯歐擴一帶一路揚多邊＊



需要一而再指的，是（ＩＩ）特朗普是霸道橫行、言而無信、隨意改變、不守承諾、任意妄

為、謊話連篇的惡人，從此廝居然於（１）２０１９年５月１０日硬要對華輸美２０００億美元

商品所加徵的關稅稅率由１０％大幅提升至２５％，乃繼（２）２０１８年多番單邊作出劣行的

後續：３月初單方霸道地要對中國輸美商品加徵關稅，到７月兩國尚進行經貿磋商之際便貿貿然

「落實」其惡策，至今是日益惡化，劣績斑斑，有誰可以保證中國與美國在達協後所受的劣壓不

改？我看連特朗普也不肯「保證」。

我還高度關注的，是（三）特朗普鍥而不捨地從經貿，擴而大之地到政治、社會等全方位地

攻打中國。尤其是美國在香港特區、台灣地區等問題，特別是中美關係核心所在的台灣問題，開

始上下其手，如特廝繼續瞑頑不靈的胡作非為，中美貿協未必可達，即使達協也屬十分勉強之事

，因特對華之惡思劣行已擴及政治層面，甚至國際層面。

重申我之觀點，中國要（１）自強不息、強化經濟、力爭創新，（２）對外要維持與俄羅斯

、朝鮮等傳統友好關係，和（３）加大對歐、亞的以「一帶一路」為主的合作，更要在（４）國

際層面打擊特廝之單邊霸權帝國主義，擴大多邊主義共識和合作，作為對特朗普的的間直接狠狠

的反擊。當然是要在（５）有必要時對美國政治和政策上，明確地直斥美非！

此亦為我所指的：中國可能要對特朗普為主導的「八年抗戰」。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

