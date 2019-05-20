《異動股》舜宇（２３８２）跌逾３％，野村指華為禁令殃及供應鏈

《經濟通通訊社２０日專訊》舜宇光學（０２３８２）跌３﹒４８％，報７３﹒５５元，盤

中低見７２﹒３５元，暫跌幅最大藍籌；成交約１６８萬股，涉資１﹒２４億元。以現價計，該

股暫三日累挫１７﹒９１％。

野村發表報告表示，考慮到來自美國的潛在限制，華為供應鏈中的企業或被逼將客戶群體多

元化。華為及其供應鏈的相關風險再次上升，若貿易限制未能在數月內得到解決，華為的產品方

面很有可能會受到影響。

另一邊廂，有消息人士指，谷歌已經暫停與華為的部分業務合作，不再進行需要開放原始碼

許可範圍以外的軟硬件轉讓及技術服務的業務，意味著華為的智能手機將立即失去更新

Ａｎｄｒｏｉｄ操作系統的權限，而華為推出的新一代手機亦將無法使用

Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ。

現時，恆生指數報２７９１７，跌２９點或跌０﹒１０％，主板成交６２﹒１６億元。上證

綜合指數報２８７０，跌１１點或跌０﹒４０％，成交１６２﹒８５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ４４﹒９５元 升４﹒４１％

比亞迪電子（００２８５） １０﹒９０元 跌４﹒３９％

華顯光電 （００３３４） ０﹒６８元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒６５元 無升跌

信利國際 （００７３２） １﹒２７元 升８﹒５５％

高偉電子 （０１４１５） １﹒６４元 跌１﹒２０％

丘鈦科技 （０１４７８） ６﹒０６元 跌３﹒０４％

富智康 （０２０３８） ０﹒９５元 跌１﹒０４％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒３８元 跌０﹒５９％

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（ｍｗ）

