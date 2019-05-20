《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》官媒《新華社》發聲明指出，今早，一些
網站發布《據新華社最新消息，中美貿易戰停火！止戰！》。經查，此消息為新華社２０１８年
５月２０日所發舊稿，非新華社今日所發。
聲明稱，對盜用新華社名義發布虛假新聞的行為予以譴責，並保留依法追究其責任的權利。
20/05/2019 10:28
【貿易開戰】新華社譴責盜用名義發布「中美貿易戰停火！」假新聞
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》官媒《新華社》發聲明指出，今早，一些
網站發布《據新華社最新消息，中美貿易戰停火！止戰！》。經查，此消息為新華社２０１８年
５月２０日所發舊稿，非新華社今日所發。
聲明稱，對盜用新華社名義發布虛假新聞的行為予以譴責，並保留依法追究其責任的權利。
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