【貿易開戰】新華社譴責盜用名義發布「中美貿易戰停火！」假新聞

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》官媒《新華社》發聲明指出，今早，一些

網站發布《據新華社最新消息，中美貿易戰停火！止戰！》。經查，此消息為新華社２０１８年

５月２０日所發舊稿，非新華社今日所發。

聲明稱，對盜用新華社名義發布虛假新聞的行為予以譴責，並保留依法追究其責任的權利。

