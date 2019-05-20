【駐滬專電】上期所下周一將上線天然橡膠標準倉單交易業務

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上期所公布，上期標準倉單交易平台將於

下周一（２７日）正式上線天然橡膠品種和定向掛牌功能。

上期所已於３月２７日和４月１８日分別在昆明和青島舉辦了天然橡膠標準倉單交易推介培

訓活動，以幫助市場參與各方熟悉相關業務。

新業務上線後，平台計劃赴實體企業進行倉單交易的專場培訓。

