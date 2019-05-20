《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上期所公布，上期標準倉單交易平台將於
下周一（２７日）正式上線天然橡膠品種和定向掛牌功能。
上期所已於３月２７日和４月１８日分別在昆明和青島舉辦了天然橡膠標準倉單交易推介培
訓活動，以幫助市場參與各方熟悉相關業務。
新業務上線後，平台計劃赴實體企業進行倉單交易的專場培訓。
20/05/2019 15:37
【駐滬專電】上期所下周一將上線天然橡膠標準倉單交易業務
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上期所公布，上期標準倉單交易平台將於
下周一（２７日）正式上線天然橡膠品種和定向掛牌功能。
上期所已於３月２７日和４月１８日分別在昆明和青島舉辦了天然橡膠標準倉單交易推介培
訓活動，以幫助市場參與各方熟悉相關業務。
新業務上線後，平台計劃赴實體企業進行倉單交易的專場培訓。
|生財有道20/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展破100元難度不大
|興證快訊20/05/2019
人民幣走勢
|中國故事20/05/2019
【大灣區】林鄭：豐富大灣區報道 媒體有監督政府提社會問題天職
|國際動態20/05/2019
澳洲總理打經濟牌 大選險勝
|生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
|FOCUS17/05/2019
【FOCUS】華為風波恐序曲 科技戰鐵幕下一個是誰?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰