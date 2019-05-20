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20/05/2019 17:29

【駐滬專電】長三角協同產業基金完成第一階段７７億人幣募集

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》由上海國際集團、太平洋保險、安徽省投
資集團等共同發起的「長三角協同優勢產業基金」首期第一階段約７７億元（人民幣．下同）已
募集完畢，太平洋保險、安徽省投資集團、南京揚子集團、紹興城投、臨港集團、上海機場、上
海城投等機構都有參與。
　　該基金於去年底成立，總規模１０００億元人民幣，首期１００億元，主要投向「硬科技」
子基金，及用於直投項目，涵蓋人工智能、生物科技、物聯網是主攻的三大領域。

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