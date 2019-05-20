《午市前瞻》港股２７４００至２８２００波動，留意貿戰人幣因素



《經濟通通訊社２０日專訊》華為遭谷歌暫停部分業務合作，另一邊廂人民幣中間價八連跌

，離岸人民幣今早亦曾低見６﹒９５１４，距歷史低位６﹒９８９５不足４００點子，令

中港兩地股市今日反覆走低。

港股今早高開１２點報２７９５９點，其後最多再漲５３點，見近二萬八關口後即受阻力並

隨即下挫。受累華為進一步遭封鎖本港多隻科技股表現有沽壓，加上騰訊（００７００）績後亦

持續受壓今日曾穿３５０元關口，令港股最低見２７６９９點挫２４７點，見逾三個月低。其後

資金走入公用股及油股令港股跌勢收窄，最終港股半日收報２７８２７，跌１１９點或跌

０﹒４３％，半日主板成交５８３﹒３２億元。國企指數報１０６３７，跌０﹒４８％或跌５１

點。

上證綜合指數收報２８６５，跌１７點或跌０﹒５９％，半日成交１３５６﹒３４億元人民

重磅股個別發展，騰訊（００７００）績後受壓，穿３５０元關口及百天線（約３５０﹒９

元），半日最低見３４５﹒８元，跌２﹒４７％，報３４７元；匯控（００００５）跌

０﹒６１％，報６５﹒１５元；港交所（００３８８）跌１﹒５５％，報２４０﹒８元；友邦

（０１２９９）升０﹒４５％，報７７﹒４元。



＊華為遭谷歌暫停業務來住，科技股成跌市重災＊



受累華為再一步被封殺，相關股份今日受壓。其中舜宇（０２３８２）再瀉４﹒２７％，報

７２﹒９５元，為半日表現最差藍籌；瑞聲（０２０１８）半日軟０﹒３５％，報４２﹒９元。

華為其他供應商方面，通達集團（００６９８）跌４﹒６２％，報０﹒６２元；信利

（００７３２）逆市升５﹒９８％，報１﹒２４元；丘鈦科技（０１４７８）急跌７﹒８４％，

報５﹒７６元：富智康（０２０３８）急挫６﹒２５％，報０﹒９元。其他手機設備股，比亞迪

電子（００２８５）亦跌５﹒０９％，報１０﹒８２元；華顯光電（００３３４）瀉

１０﹒２９％，報０﹒６１；鴻騰精密（０６０８８）跌５﹒２９％，報３﹒２２元。

手機股方面，中興（００７６３）跌０﹒５１％，報１９﹒５６元；小米（０１８１０）日

內公布季績，半日跌１﹒３８％，報１０﹒０２元；聯想集團（００９９２）發聲明否認中斷華

為供應，半日跌３﹒９７％，報６﹒０５元。

市場擔心華為事件令中國５Ｇ發展延遲，相關股份再跌，其鐵塔（００７８８）挫

５﹒３２％，報１﹒７８元，為半日最差國指股；中通服（００５５２）無升跌，報５﹒９１元

；京信通信（０２３４２）跌１﹒３２％，報１﹒５元；長飛光纖光纜（０６８６９）跌

０﹒９４％，報１６﹒８６。

市場關注美國晶片商封殺華為，或令中國加快轉用內地晶片，消息刺激中芯國際

（００９８１）升６﹒４８％，報８﹒５５元；華虹半導體（０１３４７）亦漲１﹒９９％，報

１５﹒３６元。

三大中資電訊商全漲，中移動（００９４１）微升０﹒７６％，報７３﹒１元；中電信

（００７２８）揚１﹒０４％，報３﹒９元；中聯通（００７６２）升０﹒５９％報８﹒４７元

。



＊石油出口國組織建議延長減產協議至下半年，三桶油逆市上揚＊



中東局勢緊張，加上石油出口國組織（ＯＰＥＣ）於周日的會員後表示減產協議延長至下半

年，消息刺激國際油價現時再漲，帶動本港「三桶油」全線上漲。中海油（００８８３）報

１３﹒６２元，升１﹒７９％；中石化（００３８６）漲１﹒９４％，報５﹒７７元，為半日表

現最佳國指股；中石油（００８５７）升１﹒５４％，報４﹒６３元。

大市回落避險情緒上漲，資金走入公用股避險。多隻公用股及高息股上漲，其中港鐵

（０００６６）升１﹒４６％，報４８﹒７元；中電（００００２）升２﹒６９％，報

８９﹒７５元；領展（００８２３）走高２﹒６９％，報９７﹒４元，與中電一同包辦半日表現

最佳藍籌首兩位；長建（０１０３８）微跌０﹒２４％，報６１﹒７５元；煤氣（００００３）

揚１﹒２７％，報１９﹒２元；；香港電訊（０６８２３）升０﹒３４％，報１１﹒９６；電能

（００００６）跌０﹒１３％，報５３﹒８元；港燈（０２６３８）升０﹒３９％，報７﹒６３

元。

住建部加碼調控，對佛山、蘇州、大連、南寧４個城市作樓市預警提示，令內房股向下。其

中碧桂園（０２００７）跌２﹒８３％，報１１元；潤地（０１１０９）跌１﹒０８％，報

３２﹒１元；萬科（０２２０２）微升０﹒１８％，報２８﹒６元；恆大（０３３３３）跌

０﹒７％，報２１﹒４元；中海外（００６８８）無升跌，報２８﹒５元；富力（０２７７７）

跌２﹒２３％，報１４﹒０４元；龍湖集團（００９６０）跌０﹒１８％，報２７﹒０５元。

世房（００８１３）跌３﹒４６％，報２０﹒９元。



＊人幣持續走低，澳門濠賭股受壓，新濠急挫４％＊



汽車股有沽壓，其中吉利（００１７５）跌３﹒６８％，報１２﹒５８元；東風集團

（００４８９）微跌０﹒７２％，報６﹒８６元；華晨中國（０１１１４）挫５﹒７５％，報

６﹒８９元；比亞迪（０１２１１）跌１﹒５９％，報４６﹒５５元；北汽（０１９５８）走低

１﹒７５％，報４﹒５元；廣汽（０２２３８）軟２﹒５１％，報７﹒３８元；長汽

（０２３３３）跌３﹒１％，報５﹒６３元。

人民幣走低澳門濠賭股亦全線下跌，其中銀娛（０００２７）跌３﹒１１％，報

４８﹒３元；新濠國際（００２００）挫４﹒０２％，報１５﹒２８元；澳博（００８８０）走

低２﹒９２％，報８﹒６５元；永利澳門（０１１２８）跟跌１﹒６％，報１７﹒２６元；金沙

中國（０１９２８）跌２﹒４５％，報３７﹒９元；美高梅中國（０２２８２）再跌２﹒４７％

，報１２﹒６６元。

兩隻於美國有業務的藍籌走勢各異，其中豬肉股萬洲（００２８８）跌３﹒７２％，報

７﹒２５元；創科（００６６９）則升１﹒６９％，報５１元。



＊何啟俊：華為事件影響深遠，手機設備股勿撈底＊



港股今早稍高開１２點後逐步向下，鴻鵬資本證券高級分析員何啟俊向《經濟通通訊社》表

示，由於美國政府向華為發出禁令，有報道指中美雙方談判已陷入停頓局面，導致港股今日繼續

受壓。何認為，現時投資情緒仍然悲觀，後市走勢需要視乎中美貿易戰發展，以及人民幣未來方

面。若美方繼續向更多中國商品加徵關稅，或是人民幣短期內「穿７」關口，不排除港股將出現

更顯著調整。技術走勢上，港股上周五（１７日）已失守２５０天牛熊線，料短期波幅將於

２７４００至２８２００點之間。

另一邊廂，華為禁令促使手機設備股再成為貿易戰風口，其中舜宇今早最多走低逾６％。何

指出，禁令使華為在建構、研發５Ｇ手機，以及基站的進度大受影響，加上盛傳谷歌終止與華為

合作，變相令整條產業鏈受到牽連，對海外銷售同構成重大壓力。有分析指出，在眾多在港上市

的手機設備股中，舜宇和比亞迪電子來自華為收入佔比最高，前者兩成以上，後者則佔２５％至

３０％。相反，瑞聲及丘鈦科技的收入佔比較低，惟何建議投資者，暫時先行規避手機設備股，

現階段不宜心急撈底。（ｍｗ、ｓｃ）

