《娥姐錦囊－張賽娥》貿易戰下當自強，莫以賭牌為籌碼

《娥姐錦囊》中美貿易戰烽煙四起！美國政府繼早前對２０００億美元中國貨加繳關稅至

２５％後，再決定對其餘３２５０億貨品加稅，而中方則以向６００億美元美國商品提高關稅報

復。市場估計內地可能還有其他反制措施，我不排除減持美債或禁售稀土等會成為交涉武器，但

估計作用不會太大，長遠而言，中國必需自強，包括自行研發科技，以免再受人制肘。

至於有人揣測內地可能制裁美國企業，包括拒向美資賭企重續澳門賭牌，我則認為中方不會

亦不應這樣做，因為市場要發展，便得開放，內地經濟亦需外資企業參與，中國倘要成為大國，

更不能閉關鎖國。

由於中國輸美貨品遠高於美國每年向中國賣出的貨品，因此中方單靠提高關稅反制，對美國

的阻嚇作用不大，而不少發達國家也擁有稀土資源，只是不想污染本土，才向中國購買稀土，若

它們真有需要時，也會有辦法應對，所以禁售的影響成疑。

目前中美之爭是「老大打老二」，中國要防衛，就不能太依賴外國，尤其在科技研發方面，

更要急起直追，即使不可能在短期內取得成果，也要行出第一步，就算短期增長受阻，但為了未

來的發展，當有臥薪嘗膽之決心。

至於美國封殺華為，短期定必對該公司有影響，惟長線未必不是好事，這或可加快內地科技

自立的步伐。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

