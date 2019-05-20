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20/05/2019 17:38

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒６億，買工行中行農行沽中銀吉利

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港股周一高開１２點後，升幅最多擴大至５３點，高見
２７９９９點，但手機設備股因華為被封殺而連日捱沽，加上騰訊（００７００）急挫，港股由
升轉跌，最多挫２４７點，低見２７６９９點，創逾三個月低，惟資金湧入收息股避險，港股最
終跌幅收窄至１５８點或０﹒５７％，報２７７８７點。
　　按額度計算，北水全日淨流入１０﹒６３億元人民幣，較上周五的１５﹒２１億元人民幣，
減少４﹒５８億元人民幣或３０﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是工行（０１３９８），中
行（０３９８８）和農行（０１２８８）；淨賣出最多的依次是中銀香港（０２３８８）和吉利
汽車（００１７５）。主板成交１０５５﹒８億元，較上周五（１７日）增加３﹒１％，其中港
股通成交１１１﹒５３億元，佔總成交１０﹒５６％。
　
＊內銀股獲北水追捧＊
　
　　中金公司發表研究報告表示看好內銀股，並相信Ｈ股表現將勝Ａ股，預計行業資產質量指標
將保持平穩，板塊估值調整已較為充分。工行獲７﹒０６億北水淨買入，股價升１﹒１％，另有
約１﹒９億北水買入中行，農行獲中金納入首推組合，約１﹒２１億北水流入該股，股價微升０
﹒３％，惟中銀香港遭２﹒２６億北水沽出，股價跌２﹒３％，汽車股全線出現沽壓，約
１﹒６２億北水沽出吉利，股價挫３﹒４％。（ｂｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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