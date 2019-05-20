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即市新聞

20/05/2019 15:52

《美元走勢－羅明立》美對歐緩兵之計或短暫，歐元壓力恐逐步加大

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒３１　　　１０９﹒９８　　　１０９﹒９５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１６８　　　１﹒１１４８　　　１﹒１１５８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７４２　　　１﹒２７１９　　　１﹒２７１８
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０１２４　　　１﹒００９８　　　１﹒０１０１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９８　　　７﹒８４６５　　　７﹒８４８５

　　《美元走勢》美國對外發動的貿易戰再出現新變化。上周五（１７日），美國和兩個鄰國加
拿大及墨西哥分別宣布，美國將撤銷對加墨兩國鋼鋁進口關稅，將推進新版美墨加北美自由貿易
協定ＵＳＭＣＡ，但仍需美國國會通過。另外，白宮亦已經決定推遲對兩大盟友歐盟和日本徵收
汽車關稅。
　　在中美貿易戰升級之際，美國突然放緩與其他盟友國家之間的貿易糾紛，難免令人懷疑是想
集中火力針對中國。然而貿易戰暫時仍未影響到美國本土市場，上周五公布的５月密歇根大學消
費者信心指數初值為１０２﹒４，創下１５年新高，大幅好於市場預期及前值，顯示消費者對未
來前景感到樂觀。美元亦受支撐上揚，美元指數再次衝上９８的水準。
　　不過，美國政府宣布推遲６個月決定是否對來自歐盟和日本進口的汽車徵收關稅的同時，總
統特朗普要求美國貿易代表萊特希澤在１８０天內就汽車關稅與歐盟和日本繼續談判。市場預期
這只是美國的緩兵之計，為了不干擾與中國的貿易談判。目前北美的貿易談判已經結束，若中美
之間能在近期達成貿易協定，美國或將對歐盟施以重壓以達成貿易要求。加上歐元區近期經濟數
據轉差，對歐元壓力逐步加大，歐元兌美元或將下試新低。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒２０　　　１０９﹒００　　　１１０﹒８０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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