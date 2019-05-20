《美元走勢－羅明立》美對歐緩兵之計或短暫，歐元壓力恐逐步加大

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒３１ １０９﹒９８ １０９﹒９５

歐元╱美元 １﹒１１６８ １﹒１１４８ １﹒１１５８

英鎊╱美元 １﹒２７４２ １﹒２７１９ １﹒２７１８

美元╱瑞郎 １﹒０１２４ １﹒００９８ １﹒０１０１

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８４６５ ７﹒８４８５



《美元走勢》美國對外發動的貿易戰再出現新變化。上周五（１７日），美國和兩個鄰國加

拿大及墨西哥分別宣布，美國將撤銷對加墨兩國鋼鋁進口關稅，將推進新版美墨加北美自由貿易

協定ＵＳＭＣＡ，但仍需美國國會通過。另外，白宮亦已經決定推遲對兩大盟友歐盟和日本徵收

汽車關稅。

在中美貿易戰升級之際，美國突然放緩與其他盟友國家之間的貿易糾紛，難免令人懷疑是想

集中火力針對中國。然而貿易戰暫時仍未影響到美國本土市場，上周五公布的５月密歇根大學消

費者信心指數初值為１０２﹒４，創下１５年新高，大幅好於市場預期及前值，顯示消費者對未

來前景感到樂觀。美元亦受支撐上揚，美元指數再次衝上９８的水準。

不過，美國政府宣布推遲６個月決定是否對來自歐盟和日本進口的汽車徵收關稅的同時，總

統特朗普要求美國貿易代表萊特希澤在１８０天內就汽車關稅與歐盟和日本繼續談判。市場預期

這只是美國的緩兵之計，為了不干擾與中國的貿易談判。目前北美的貿易談判已經結束，若中美

之間能在近期達成貿易協定，美國或將對歐盟施以重壓以達成貿易要求。加上歐元區近期經濟數

據轉差，對歐元壓力逐步加大，歐元兌美元或將下試新低。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒２０ １０９﹒００ １１０﹒８０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１２３０ １﹒１０５０ １﹒１２８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

