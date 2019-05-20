《國際要聞》澳洲總理莫里森大選意外獲勝

澳洲大選投票結束，暫時點票結果顯示，現總理莫里森領導的自由黨執政聯盟爆冷領先，料

可守住國會過半數議席，繼續執政。在野工黨承認落敗。

莫里森一向親美，新政府對華立場料不會改變。

莫里森選後表示，他一直都相信奇跡，相信選舉勝利歸功於「沉默的澳洲人」。工黨黨魁肖

頓（Ｂｉｌｌ Ｓｈｏｒｔｅｎ）則早在點票結束前承認落敗，表示工黨不可能有足夠議席籌組

政府。肖頓辭任黨魁，不會重選。《香港經濟日報》

