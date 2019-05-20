澳洲大選投票結束，暫時點票結果顯示，現總理莫里森領導的自由黨執政聯盟爆冷領先，料
可守住國會過半數議席，繼續執政。在野工黨承認落敗。
莫里森一向親美，新政府對華立場料不會改變。
莫里森選後表示，他一直都相信奇跡，相信選舉勝利歸功於「沉默的澳洲人」。工黨黨魁肖
頓（Ｂｉｌｌ Ｓｈｏｒｔｅｎ）則早在點票結束前承認落敗，表示工黨不可能有足夠議席籌組
政府。肖頓辭任黨魁，不會重選。《香港經濟日報》
20/05/2019 08:28
《國際要聞》澳洲總理莫里森大選意外獲勝
澳洲大選投票結束，暫時點票結果顯示，現總理莫里森領導的自由黨執政聯盟爆冷領先，料
可守住國會過半數議席，繼續執政。在野工黨承認落敗。
莫里森一向親美，新政府對華立場料不會改變。
莫里森選後表示，他一直都相信奇跡，相信選舉勝利歸功於「沉默的澳洲人」。工黨黨魁肖
頓（Ｂｉｌｌ Ｓｈｏｒｔｅｎ）則早在點票結束前承認落敗，表示工黨不可能有足夠議席籌組
政府。肖頓辭任黨魁，不會重選。《香港經濟日報》
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