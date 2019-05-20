【港元利率】匯豐調高３個月及６個月港元定存息率

《經濟通通訊社２０日專訊》港匯偏向弱方兌換水平，港元拆息全線抽升，發鈔行搶攻港元

存款，繼渣打後，匯豐亦宣布調高３個月期及６個月期港元定存息率。存款金額由一萬港元起，

３個月存息由１﹒４％至１﹒６％，調高至１﹒６％至１﹒９％；６個月存息則由１﹒６％至

１﹒８％，調高至１﹒６５％至１﹒９５％。

１８個月定期存款息率高達２﹒０５％，其他客戶的１８個月期定存息率則為１﹒８５％。

（ｃｈ）

