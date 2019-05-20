《經濟通通訊社２０日專訊》偉易達（００３０３）公布，截至３月底止年度純利１﹒７１
億（美元．下同），按年跌１７％，每股基本盈利６８﹒２仙，末期息每股５０仙，全年股息為
每股６７仙，按年減少１６﹒３％。
期內，收入增加１﹒５％，至２１﹒６２億元；毛利跌９﹒３％，至６﹒３６億元；毛利率
由３３％下跌至２９﹒４％。（ｃｈ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
20/05/2019 16:38
偉易達（３０３）去年度純利跌１７％，末期息５０美仙
《經濟通通訊社２０日專訊》偉易達（００３０３）公布，截至３月底止年度純利１﹒７１
億（美元．下同），按年跌１７％，每股基本盈利６８﹒２仙，末期息每股５０仙，全年股息為
每股６７仙，按年減少１６﹒３％。
期內，收入增加１﹒５％，至２１﹒６２億元；毛利跌９﹒３％，至６﹒３６億元；毛利率
由３３％下跌至２９﹒４％。（ｃｈ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
|生財有道20/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展破100元難度不大
|興證快訊20/05/2019
人民幣走勢
|中國故事20/05/2019
【大灣區】林鄭：豐富大灣區報道 媒體有監督政府提社會問題天職
|國際動態20/05/2019
澳洲總理打經濟牌 大選險勝
|生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
|FOCUS17/05/2019
【FOCUS】華為風波恐序曲 科技戰鐵幕下一個是誰?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰