偉易達（３０３）去年度純利跌１７％，末期息５０美仙

《經濟通通訊社２０日專訊》偉易達（００３０３）公布，截至３月底止年度純利１﹒７１

億（美元．下同），按年跌１７％，每股基本盈利６８﹒２仙，末期息每股５０仙，全年股息為

每股６７仙，按年減少１６﹒３％。

期內，收入增加１﹒５％，至２１﹒６２億元；毛利跌９﹒３％，至６﹒３６億元；毛利率

由３３％下跌至２９﹒４％。（ｃｈ）



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