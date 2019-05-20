《經濟通通訊社２０日專訊》白馬戶外媒體（００１００）發盈警，預料今年上半年業績將
由盈轉虧，去年同期之純利為７６２０萬元（人民幣．下同）。
公司表示，今年首季度外在環境的不確定因素增加，大部分客戶對廣告市場開銷抱持審慎態
度，首季收入為３﹒５億元，與２０１８年首季相若。不過，４月份若干大型客戶進一步剝減開
支，令月內銷售按年減２０％，料趨勢於第二季持續，上半年銷售將按年錄得雙位數減幅。
（ｃｈ）
20/05/2019 17:37
【企業盈警】白馬戶外媒體（１００）料上半年業績轉虧
《經濟通通訊社２０日專訊》白馬戶外媒體（００１００）發盈警，預料今年上半年業績將
由盈轉虧，去年同期之純利為７６２０萬元（人民幣．下同）。
公司表示，今年首季度外在環境的不確定因素增加，大部分客戶對廣告市場開銷抱持審慎態
度，首季收入為３﹒５億元，與２０１８年首季相若。不過，４月份若干大型客戶進一步剝減開
支，令月內銷售按年減２０％，料趨勢於第二季持續，上半年銷售將按年錄得雙位數減幅。
（ｃｈ）
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