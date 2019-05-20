【本港樓市】中原十大屋苑周末錄５宗成交，按周減半創１４周新低

《經濟通通訊社２０日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得５宗成交，按周大跌７宗或

５８﹒３％，創１４周新低，海怡半島、黃埔花園、新都城、嘉湖山莊及映灣園各錄一宗成交，

零成交屋苑上升至５個。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，５月上半月一手市場錄得超過２０００宗

成交，吸納大量二手市場購買力，令二手成交量較上月大幅收窄。中美貿易戰拖拉至今尚未解決

，買家入市態度審慎，不願追價入市，業主叫價依然企硬，買賣雙方陷僵持局面。在一手新盤搶

客及中美貿易戰升溫的雙重打擊下，二手成交量將在低位徘徊。



＊美聯料「價升量平」局面將持續＊



另外，據美聯物業分行統計，剛過去周末（５月１８至１９日）１０大藍籌屋苑合共錄得約

１０宗買賣成交，較上周末１３宗跌約２３﹒１％，惟已連續兩周維持雙位數水平。至於按１５

大屋苑計算，周末則錄得約１２宗買賣成交，較上周末約１８宗則跌約３３﹒３％。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近月的二手屋苑睇樓活動一直未有大幅減少，部分藍

籌屋苑的中高價盤更連錄承接，周末成交已經連續兩周錄得雙位數字，豪宅更是有價有市，不排

除有部分資金因「磚頭保值」流入樓市抗跌，對樓價構成一定的支持。布少明預期，因應二手盤

缺問題未有方法紓緩，估計短期二手成交暫難回復首季水平，惟樓價因供求問題持續上升，新高

價成交將會陸續出現，「價升量平」的局面或會持續至市況回復明朗。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑共錄７宗二手買賣個案，按周

增加１宗或１７％。（ｃｌ）

