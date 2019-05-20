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即市新聞

20/05/2019 16:30

【本港經濟】最新失業率維持於２﹒８％，符合預期

　　《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布的臨時數字顯示，今年２－４月經季節性調整
的失業率為２﹒８％，與１－３月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於
１％的水平。
　　與今年１－３月比較，在２－４月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率
變動不一，但幅度大致輕微。
　　總就業人數由１－３月的３８６﹒０４萬人，上升至２－４月的３８６﹒５萬人，增加約
４６００人。同期的總勞動人口亦增加約６５００人，至３９７﹒７３萬人。失業人數（不經季
節性調整）由１－３月的１１﹒０４萬人升至２－４月的１１﹒２３萬人，增加約１９００人。
同期的就業不足人數則減少約９００人，至３﹒８萬人。
　　勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在２－４月維持偏緊。失業率（經季節性調整）及
就業不足率均維持不變，分別為２﹒８％和１％。與上一個期間比較，各行業的失業率變動不一
，但幅度大多輕微。按年比較，多個主要服務行業的失業情況均見改善。其中，受惠於訪港旅遊
業持續擴張，零售、住宿及膳食服務業的失業率進一步下跌。
　　展望未來，羅致光指，勞工市場短期內料會維持大致穩定。儘管如此，鑑於外圍環境仍具挑
戰，政府會密切留意本地勞工市場的發展。（ｃｌ）

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