【本港樓市】利嘉閣：首季動工私宅６６７伙，九年來同期首穿千伙

《經濟通通訊社２０日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據屋宇署今日發表的最

新數據，３月份全港共有３個私人住宅項目動工，涉及單位合共１０３伙，較２月份的５５５伙

急挫逾８１％，已連續５個月處於不足一千伙的低迷時期。至於，今年首季累計動工量合共只有

６６７伙，與去年同期的２９０２伙比較，大幅回落７７％，創下九年來的同季新低。

陳海潮解釋，３月份仍然欠奉大型項目開展動工，導致月內動工量再度顯著回落，僅僅輕微

超越百伙的水平。



＊港島區施工伙數最多＊



數據顯示，３月份共有３個私宅項目動工，涉及單位總數合共６６７伙，當中包括半山區摩

羅廟街８號，涉及單位９９伙；其次，大坑宏豐臺１０及１０Ａ號則涉及３伙；此外，清水灣銀

影路（ＤＤ ２２９ ＬＯＴ ２４４）亦已於３月份展開上蓋建築工序，涉及１伙。連同上述

項目，２０１９年首季全港共有８個私宅項目動工，涉及單位總數６６７伙。當中以港島區的施

工伙數最多，涉及７個項目共６６６伙，單位佔整體比例近９９﹒９％。



＊全年動工量料仍可達１﹒５萬伙＊



陳海潮指出，雖然首季動工情況慢熱，但仍不少私宅項目可望於年內陸續開展，當中部分大

型項目已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，包括大埔荔枝山山塘路（ＴＰＴＬ ２２１）

（１６２０伙）、將軍澳日出康城８期（１４２２伙）及日出康城１０期（８９３伙）、啟德沐

泰街９號（第１Ｋ區２號地盤）（１００６伙）及沐泰街１０號（第１Ｌ區２號地盤）（６３７

伙）等，加上發展商利用自身土儲開展的其他項目，料全年動工量仍可達約１﹒５萬伙水平。（

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