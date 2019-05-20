【本港樓市】利嘉閣：首季９７１伙私宅落成，近四年同期最少

《經濟通通訊社２０日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據屋宇署今天最新發表

的資料月報顯示，今年３月份全港共有５個私人住宅項目，共有４３２個單位落成，較２月份急

增近２﹒７倍；至於，今年首季共有９７１伙私宅落成，較去年同期的１２５９伙按年減少

２３％，為近四年同期最少。不過，預計年內仍會有多個焦點項目可趕及竣工，故維持今年全年

落成量約兩萬伙預測。

資料顯示，３月份本港共有５個私宅項目正式落成，當中較具規模包括屯門「菁雋」，涉及

３５６個單位；其次為元朗「尚悅．方」，涉及單位伙數６３個；至於其他中小型項目包括西貢

飛鵝山道３號（５伙）、淺水灣赫蘭道７號（４伙）及坪洲友榮街８號（４伙）。

按地區劃分，今年首季以新界區的落成私宅單位數量較多，該區共有６個項目落成，涉及單

位總數９６６伙，佔同期整體私宅落成量約９９﹒５％。

陳海潮指出，雖然今年首季私宅落成數字不及預期，但預計今年稍後時間不乏大型項目可望

落成，當中包括大埔「雲匯」（１４４４伙）、南昌站上蓋「匯璽ＩＩＩ」（１１７２伙）、屯

門「上源」（１１５４伙）、大埔「嘉熙」（１１２２伙）、油塘「海傲灣」（６４６伙）及西

營盤「翰林峰」（６４５伙）等，再加上其他中小型項目，初步估計２０１９年全年落成量可望

達至約兩萬伙水平。（ｃｌ）

