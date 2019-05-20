《再戰明天》美聯儲主席鮑威爾會議上講話，美國公布４月成屋銷售

《經濟通通訊社２０日專訊》明晨（２１日）美國聯儲局主席鮑威爾在會議上發表講話。明
晚，美國公布４月成屋銷售。
＊美聯儲主席鮑威爾會議上講話＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨７：００ａｍ，美聯儲主席鮑威爾在亞特蘭大聯儲一
場會議上，就「我國金融體系風險評估」發表講話。
明早１０：１５ａｍ，澳洲央行總裁洛威在一項企業午餐會活動中發表演講。９：３０ａｍ
，澳洲央行公布５月貨幣政策會議之會議記錄。
明午５：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在倫敦城周「２０１９年國際金融服務論壇」
發表主旨演講。１０：４５ｐｍ，芝加哥聯儲總裁埃文斯參加亞特蘭大聯儲２０１９年金融市場
大會的小組討論。５：３０ｐｍ，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）發布對成員國及其他主要經
濟體的經濟展望報告。
＊美國公布４月成屋銷售＊
在數據方面，明日早上８：００ａｍ，新加坡公布第一季國內生產總值，季率料由１﹒４％
升上２﹒９％；年率料由１﹒０％放緩至１﹒５％。
明晚１０：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者信心指數，料由負７﹒９改善至負７﹒７。同
時，美國公布４月成屋銷售，料由５２１萬升上５２５萬；月率料由負４﹒９％升上２﹒７％。
＊中國生物製藥和敏華派業績＊
在本港，明日，路勁（０１０９８）、利基控股（００２４０）和中國光大綠色環保
（０１２５７）開股東會。
明日派業績的公司有：敏華控股（０１９９９）、信利國際（００７３２）、石藥集團
（０１０９３）和中國生物製藥（０１１７７）等。（ｈｏ）