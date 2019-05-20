《再戰明天》美聯儲主席鮑威爾會議上講話，美國公布４月成屋銷售

《經濟通通訊社２０日專訊》明晨（２１日）美國聯儲局主席鮑威爾在會議上發表講話。明

晚，美國公布４月成屋銷售。



＊美聯儲主席鮑威爾會議上講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨７：００ａｍ，美聯儲主席鮑威爾在亞特蘭大聯儲一

場會議上，就「我國金融體系風險評估」發表講話。

明早１０：１５ａｍ，澳洲央行總裁洛威在一項企業午餐會活動中發表演講。９：３０ａｍ

，澳洲央行公布５月貨幣政策會議之會議記錄。

明午５：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在倫敦城周「２０１９年國際金融服務論壇」

發表主旨演講。１０：４５ｐｍ，芝加哥聯儲總裁埃文斯參加亞特蘭大聯儲２０１９年金融市場

大會的小組討論。５：３０ｐｍ，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）發布對成員國及其他主要經

濟體的經濟展望報告。



＊美國公布４月成屋銷售＊



在數據方面，明日早上８：００ａｍ，新加坡公布第一季國內生產總值，季率料由１﹒４％

升上２﹒９％；年率料由１﹒０％放緩至１﹒５％。

明晚１０：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者信心指數，料由負７﹒９改善至負７﹒７。同

時，美國公布４月成屋銷售，料由５２１萬升上５２５萬；月率料由負４﹒９％升上２﹒７％。



＊中國生物製藥和敏華派業績＊



在本港，明日，路勁（０１０９８）、利基控股（００２４０）和中國光大綠色環保

（０１２５７）開股東會。

明日派業績的公司有：敏華控股（０１９９９）、信利國際（００７３２）、石藥集團

（０１０９３）和中國生物製藥（０１１７７）等。（ｈｏ）

