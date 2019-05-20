港交所將於６月１７日延長收市後交易時段至凌晨３時

《經濟通通訊社２０日專訊》港交所（００３８８）宣布，延長收市後交易時段（Ｔ＋１時

段）兩小時，於今年６月１７日（星期一）起Ｔ＋１時段的交易時間將為下午５時１５分至翌日

凌晨３時。此外，Ｔ＋１時段截止時間（即在Ｔ＋１時段後於系統輸入交易後活動的截止時間）

同日亦由凌晨１時４５分延至凌晨３時。

港交所聯席總裁及首席營運總監戴志堅表示，一直致力於改進旗下市場的交易平台，以滿足

環球客戶的投資和風險管理需求。今次進一步提升收市後交易時段的計劃將為市場提供更大彈性

，便利客戶於美國市場交易時段捕捉投資機遇，並能夠適時進行風險管理。

港交所於２０１７年宣布分階段將Ｔ＋１時段延長至凌晨３時。首階段將Ｔ＋１時段由晚上

１１時４５分延長至凌晨１時已於２０１７年１１月完成；第二階段在Ｔ＋１時段增加股票指數

期權產品並設立短暫停牌機制已於２０１８年５月完成。

Ｔ＋１時段自２０１３年起實施，初期只包括股票指數期貨，其後加入各種資產類別（貨幣

和商品）的產品並廣受投資者歡迎。期貨產品自２０１３年在Ｔ＋１時段的成交量複合年均增長

率達５０％，佔日間交易時段的比率，更由２０１３年的４％升至今年目前為止的１８％。於去

年新增的股票指數期權產品在Ｔ＋１時段的日均成交量亦超過１０５００張合約，佔日間交易時

段近７％。（ｂｉ）

