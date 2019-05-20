【企業盈警】電訊首科（０３９９７）料全年綜合淨溢利大幅下降

《經濟通通訊社２０日專訊》電訊首科（０３９９７）發盈警，預期截至今年３月底止年度

綜合淨溢利大幅下降，主要由於無法控制及不能預知的維修工作減少拖累收入按年減少約

３４％；以及約２７００萬元人民幣定期存款所產生的估計未變現匯兌虧損。（ｋｉ）

