《小傳日記》谷歌割席華為傷，魚缸續跌好肉赤！



《小傳日記》中美貿易戰預備第二輪開戰，其中花旗國大網企谷歌下令，要同華為割席，今

日「孖屐」略有反應。其實手機出貨量都事小，因為華為一路係手機零件上有庫存，重可以頂得

三幾個月都無問題，但重點係華為同好多國家簽訂咗５Ｇ網絡建設協議，而呢啲網絡建設有部分

都係靠花旗國提供零件，如果華為搵唔到方法解決，分分鐘賠錢都賠死人啊陰功。

個股方面，手機設備股今再因為華為事件跌到一仆一碌，但部分中資晶片股就逆市走強，因

為神州吹晒雞，話中資晶片要自強，唔用美貨用國貨咁話。另外，有缸友睇唔到大市，資金轉追

公用股避險，而地緣政治緊張推動油價上揚，「三桶油」都間接受惠；而萬洲就因為貿易氣氛差

而再度急挫逾５巴仙，報７﹒１４銀，為是日最差藍戰士。



＊萬洲又再趴貿易氣氛差，ＱＱ跌到傻好友淚兩行＊



恆指早段曾高見２７９９９點，重上２５０天線（２７９６２點），但之後無以為繼，「孖

屐」受悲觀情緒影響由升轉跌，並一度低見２７６９９點後跌幅收窄，最終收報２７７８７點，

跌１５８點或逾半巴仙，成交額約１０５６億銀增長３巴仙；國貨指數收報１０６３３點，跌

５５點或逾半巴仙。

Ａ場全日低開低走，上證收報２８７０點，跌１１點或不足半巴仙；深證收報８９１６點，

跌８４點或近１巴仙。兩市成交共４６２７億人仔跌一成九。

重磅股方面，大象（００００５）輕微回吐，收跌逾半巴仙，報６５﹒２銀。生發發

（００３８８）隨市下跌１巴仙，收報２４２﹒２銀。ＱＱ（００７００）表現失色，全日急挫

近４巴仙，收報３４２銀。中移動（００９４１）靠穩收升近１巴仙，報７３﹒１銀。ＡＩＡ

（０１２９９）表現牛皮跌３亳子，報７６﹒７５銀。



＊國貨當自強中芯逆市漲，手機股跌傷舜宇真惆悵＊



華為被花旗國第一輪封殺後，第二輪就被谷歌割席，外地傳媒報道指，話華為曾經思考過如

果遇到封殺會點算，所以已經有Ｐｌａｎ Ｂ咁話，而神州就吹晒風話國貨當自強，要用返祖國

嘅晶片，今日相關股份都全力造好。中芯（００９８１）漲逾８巴仙，收報８﹒６７銀。ＡＳＭ

太平洋（００５２２）都微升近１巴仙，收報７９銀。華虹半導體（０１３４７）飛起近２巴仙

晶片股逆勢造好，但手機設備股就苦過弟弟，如果話為用唔到安桌系統，真係搵鬼買佢咩，

所以肯定影響到其他手機設備股。舜宇光學（０２３８２）首當其衝急跌近半成，收報７２﹒４

銀。另一「孖寶」瑞聲（０２０１８）就無咁傷，微升１亳子報４３﹒１５銀。比亞迪電子

（００２８５）急降逾７巴仙，報１０﹒５６銀。丘仔（０１４７８）急急降逾８巴仙，報

５﹒７３銀。鴻騰精密（０６０８８）瀉近３巴仙，報３﹒３１銀。



＊車佬死哂火走勢好坎坷，油組講掂數三桶油叫好＊



車佬全部無入油死哂火，加上人仔走低，缸友明顯散水唔撐場，大佬吉利（００１７５）早

排公布４月銷量唔靚仔，加速北水急促沽貨套現，股份全日唔見逾３巴仙，報１２﹒６２銀。華

晨（０１１１４）蒸發超過半成，報６﹒９２銀。比亞迪（０１２１１）走低近２巴仙，報

４６﹒５０銀。廣汽（０２２３８）跌逾３巴仙，報７﹒３２銀。長汽（０２３３３）跟跌近

３巴仙，報５﹒６６銀。

中東局勢唔明朗，花旗國同油佬好似隨時就開火，「孖屐」擔心會擾亂油價穩定，所以個個

入定貨先。另外，油組最新公布，會將減產協議延長至下半年，消息刺激國際油價再走高高，帶

動「三桶油」向上當然無難度！中石化（００３８６）全日升近２巴仙，報５﹒７６銀。中海油

（００８８３）揚２巴仙，報１３﹒６６銀。中石油（００８５７）同走高１巴仙，報

４﹒６１銀。



＊資金要避險中電升勢掂，寬鬆政策續內銀可布局＊



嘩！華為畀花旗國封殺，令香江一眾科技佬全線跪低！不過有人愁亦有人歡喜，資金連日再

走公用股避險，中電（００００２）同港燈（０２６３８）無懼「孖屐」傳香江要向神州買電嘅

消息，今日齊齊走高，其中中電仲升近３巴仙，報８９﹒９銀，仲做埋今日表現最佳藍戰士，

叻！港燈就只升一格，報７﹒６１銀。電能（００００６）微升近半巴仙，報５４﹒０５銀。但

長建（０１０３８）就跌１毫，報６１﹒８銀

領展（００８２３）繼續愈升愈有，漲近３巴仙報９７﹒５銀；港鐵（０００６６）跟升近

２巴仙，報４８﹒９５銀；煤氣（００００３）升近２巴仙，報１９﹒３銀；香港電訊

（０６８２３）升半巴仙，報１１﹒９８銀

估值低表現又穩陣嘅內銀股，今日畀中金唱好。佢話預料神州嘅貨幣政策會繼續寬鬆，以支

持實體經濟融資需求，加上一眾內銀佬早前已經有調整，所以預計嚟緊內銀Ｈ股會跑贏Ａ股咁話

。四大行方面走勢各異，中行（０３９８８）升逾半巴仙，報３﹒５１元；農行（０１２８８）

升一格報３﹒３５銀；建行（００９３９）無升跌報３﹒４９銀；工行（０１３９８）升１巴仙

收５﹒５８銀。其他內銀佬方面，郵儲行（０１６５８）就升２巴仙，報４﹒５４銀；交行

（０３３２８）同招行（０３９６８）就齊齊升近１巴仙，分別報６﹒１３銀同３７﹒４銀。請

請！



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