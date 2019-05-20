《真知灼見－溫灼培》歐議會選舉結果影響歐元走勢

《真知灼見》中美雙方雖然強調努力化解貿易紛爭，但現實卻是雙方互相在加徵關稅，這很

難令人相信問題正在化解中。Ｇ２０大會將於６月２８及２９日舉行，中美兩國元首會面後能否

達成貿易協議這實在難料。但一點幾可肯定是，在互相加徵關稅下，中美兩國日後的經濟將難免

會有所減弱，這是筆者一直看淡商品貨幣的主因。



＊民粹主義政黨代支持度為焦點＊



本周重點在歐洲，周四至周日（２３至２６日）是歐洲議會選舉。歐盟４億多名合資格的選

民將可投票，而不同歐盟成員國選出的政黨代表將會進入歐洲議會，並為未來五年歐盟的大小政

策作出決定。市場關注，將會有多少民粹主義政黨代表進入歐洲國會，從而阻礙歐盟一體化進程

。一點必須理解，唯有歐盟達至一體化，歐盟日後才不會容易被瓦解。市場才能高度安心使用歐

元，歐元才有能力挑戰美元地位。這解釋本周歐洲議會選舉的重要性。



＊留意新議會可會放寬財政政策＊



另外，亦為市場憂慮是，新議會會否放寬各國的財政政策，如放寬各國財赤與ＧＤＰ及債務

與ＧＤＰ的比例。可以想像，如財政政策一旦放寬，導致財困國再度大量舉債，日後在歐洲爆發

債務危機的機會便會大增，這可視為對長遠歐元匯價不利。受上述不明朗因素困擾，解釋過去一

周歐元走弱原因，但大家可想像，如選舉過後，未見太多民粹政黨進入歐洲議會，屆時不排除歐

元可作顯著反彈。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

