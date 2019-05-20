《環球視野－包樂德》通脹是真的消退了嗎？

《環球視野》現時長期債券孳息的未來通脹溢價微乎其微。十年期德國和日本政府債券孳息

接近零，兩年期和十年期美國國庫債券息差低於０﹒２％。投資者看來幾乎一致認為通脹和長期

利率將會「長時間維持偏低」。

通脹基於多個原因而保持溫和，主要由於貿易壁壘在１９９０年代中期下降，使全球企業藉

聘用新興市場數以億計的廉價勞工，以較低成本生產商品，進口低成本商品亦推動整體通脹下降

。直至近期，市場在金融危機後的復甦步伐緩慢，亦有助維持物價穩定。投資者憂慮經濟再次陷

入衰退，導致需求疲弱和儲蓄率上升。

今年通脹表現疲軟，很可能與去年全球經濟放緩有關，而這個情況似乎步入尾聲。

勞工市場緊絀，美國、英國、歐洲和日本的工資增長加快。隨著企業重拾部分定價能力，工資增

長穩健將轉化為通脹溫和上升。我們預計在未來數年，市場對通脹「長時間維持偏低」的普遍預

期將會逐步減少，長債孳息的未來通脹溢價將逐漸回升。

短期政府債券孳息或不會顯著偏離目前水平，因為聯儲局、歐洲央行和日本央行年內均維持

政策不變。長債孳息前景則取決於經濟增長和股市表現。如果股市再度下挫，可能使美國國庫券

孳息處於２％的低端區間。但若股市保持樂觀，加上中美經濟出現初步回升的跡象，從去年的放

緩環境顯著復甦，長期利率可望在年底前溫和上升。美國名義經濟增長率處於４％至５％區間，

並可能維持一段時間，不會出現經濟衰退，意味長期利率應會在未來兩至三年朝著這個方向發展

。

超低利率和通脹的長周期可能即將結束。此外，聯儲局正考慮採取通脹「彌補」政策，可能

以十年高於目標的通脹，平衡過去十年通脹低於目標的情況。市場或許正從一種投資環境過渡至

另一種截然不同的投資環境，過去表現出色的資產在後者的優勢不再。

《信安環球投資首席環球經濟師 包樂德》

