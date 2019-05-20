《豐碩成果－盧穗欣》利率預期轉向利好，亞洲債市前景

《豐碩成果》每當市場趨勢出現轉捩點，都意味著某些投資機會浮現。目前美國加息周期接

近完結之際，有甚麼投資主題值得留意？

東亞聯豐投資定息投資部首席投資總監曾倩雯認為，美國聯儲局自３月的議息會議後態度轉

向鴿派，令投資者對加息的憂慮減退，再加上聯儲局表明將於９月暫停縮表，代表債市流動性得

以維持。在這個大前提下，市場開始尋找高回報的利息收入，特別有利亞洲債券市場。



＊亞洲債券首季表現佳＊



去年亞洲債市受幾大因素夾擊，包括美國加息預期升溫、中國有企業違約、新興市場貨幣貶

值等，拖累市場氣氛，因而整體市場扭轉了多年以來的升勢。但當這些因素淡化，債券估值重返

２０１２年以來最低水平，開始吸引資金再度流入，加上季節性因素令市場供應減少，所以今年

第一季市場反彈幅度明顯。

２０１９年的投資主題肯定是爭取高收益。曾倩雯指出，目前市場環境較為穩定，聯儲局今

年內將暫停加息，甚至有可能掉頭減息，而全球其他央行亦顯示出減息傾向，故有利債券市場表

現。

的確如此，回顧２０１８年美國累積加息幅度達１００點子，全球流動性收緊，加息預期持

續升溫，市場亦出現較大的波動。惟進入２０１９年後，美國的經濟活動呈現轉弱跡象，聯儲局

的態度轉為「鴿派」，主席鮑威爾更多次重申應對貨幣政策保持耐性，直至經濟前景轉為清晰。

近來，美國總統特朗普多次敦促聯儲局減息，公開建議重新採用金融危機時的量化寬鬆政策

。有報道指出，特朗普將提名兩位與自己意見一致的候選人擔任聯儲局理事，以此來干預未來的

貨幣政策走向。



＊內地刺激經濟措施強勁＊



除美國外，內地亦正積極採取措施刺激經濟增長。今年以來，內地實施更大規模減稅降費，

個人所得稅改革、小微企業普惠性減稅、增值稅改革等措施相繼落實，預期總規模近２萬億元人

民幣，旨在提振居民收入增長，減輕企業負擔，激發市場信心和活力。

其中，降低企業增值稅稅率３個百分點，可明顯降低製造業企業流轉環節的稅務負擔，提高

企業利潤和利潤率，提高企業資本積累能力，促進企業擴大生產規模和加大研發投入，同時可以

改善企業的流動性，緩解去年以來部分民營企業的信用風險。

曾倩雯認為，內地推出的一系列刺激經濟的措施，其力度較市場預期強勁，減稅政策對國內

生產總值的意義重大。其中，削減增值稅是一個政策向民營企業傾斜的明顯信號，再加上新的貸

款政策鼓勵銀行向民營企業放貸，以上因素皆有利於亞洲債券市場發展及套息交易。在周邊環境

趨穩、內地政策暖風吹向民營企業的大環境下，預料亞洲高收益債券將備受市場注視。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

