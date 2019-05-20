中美貿戰趨白熱化，港股全日挫１５８點報２７７８７，逾三個月低



《經濟通通訊社２０日專訊》Ｇｏｏｇｌｅ（谷歌）宣布將暫停與華為所有的業務合作，意

味中美貿易戰趨向白熱化，再次拖累中港股市表現受壓。港股今早高開１２點，未幾升幅僅最多

擴至５３點，高見２７９９９點，但手機設備股因華為被封殺而連日捱沽，加上騰訊

（００７００）急挫，港股隨即由升轉跌，最多挫２４７點，低見２７６９９點，創逾三個月低

，惟資金湧入收息股避險，港股最終跌幅收窄至１５８點或０﹒５７％，報２７７８７點。主板

成交１０５５﹒８億元，較上周五（１７日）增加３﹒１％。

國企指數報１０６３３，下跌５５點或０﹒５２％。

中美貿易關係再添新疤，加上外資持續流出，以及人民幣急貶兩大因素夾擊下，滬指全日挫

１１點或０﹒４１％，報２８７０點。深成指走低８４點或０﹒９３％，報８９１６點。



＊中電領漲藍籌領展再破頂，內銀股逆市受捧＊



公用股成資金避風港，中電（００００２）漲２﹒８６％，報８９﹒９元，為全日表現最佳

藍籌。煤氣（００００３）升１﹒７９％，報１９﹒３０元。電能（００００６）窄幅揚

０﹒３３％，報５４﹒０５元。港鐵（０００６６）走高１﹒９８％，報４８﹒９５元。港燈

（０２６３８）窄幅升０﹒１３％，報７﹒６１元。領展（００８２３）急升２﹒７９％，報

９７﹒５元，盤中高見９７﹒６元，創歷史新高。

中金最新報告指，預期中國貨幣政策將繼續支持實體經濟融資需求，料次季度仍將處於寬鬆

信用階段，銀行股有較高概率錄得回報，並看好讓板塊表現，且Ｈ股表現料好於Ａ股，內銀股逆

市受捧，工行（０１３９８）升１﹒１％，報５﹒５８元。交行（０３３２８）漲０﹒９９％，

報６﹒１３元。郵儲行（０１６５８）走高２﹒０２％，報４﹒５４元。中行（０３９８８）揚

０﹒５７％，報３﹒５１元。農行（０１２８８）升０﹒３％，報３﹒３５元。建行

（００９３９）無升跌，報６﹒２９元。

內險股則全線受壓，國壽（０２６２８）走低２﹒１４％，報１８﹒３元。太平

（００９６６）跌２﹒１４％，報１９﹒２４元。新華保險（０１３３６）下滑２﹒１９％，報

３５﹒８元。平保（０２３１８）蒸發１﹒８４％，報８５﹒３５元。

重磅股方面，騰訊（００７００）上周公布季績後持續受壓，日內急挫３﹒８８％，報

３４２元，失守１００天線（３５０﹒８４８元）及２５０天線（３４５﹒７７７元）。匯控

（００００５）走低０﹒５３％，報６５﹒２元。港交所（００３８８）跌０﹒９８％，報

２４２﹒２元。中移動（００９４１）升０﹒７６％，報７３﹒１元。友邦（０１２９９）軟

０﹒３９％，報７６﹒７５元。



＊手機設備股全線捱沽，油價反彈三桶油上揚＊



手機設備股再度因華為被封殺而捱沽，舜宇（０２３８２）急挫４﹒９９％，報７２﹒４元

。瑞聲（０２０１８）窄幅升０﹒２３％，報４３﹒１５元。比亞迪電子（００２８５）走低

（０２０３８）蒸發５﹒２１％，報０﹒９１元。

５Ｇ概念股同樣受壓，中鐵塔（００７８８）急跌６﹒３８％，報１﹒７６元，失守百天線

（１﹒８元），為跌幅最大國指股。中興通訊（００７６３）走低０﹒２％，報１９﹒６２元。

長飛光纖（０６８６９）軟０﹒４７％，報１６﹒９４元。中通服務（００５５２）軟

０﹒８５％，報５﹒８６元。中聯通（００７６２）逆市揚０﹒４８％，報８﹒４６元。中電信

（００７２８）漲１﹒０４％，報３﹒９元。

豬肉股急挫，萬洲（００２８８）急跌５﹒１８％，報７﹒１４元，為表現最差藍籌。中糧

肉食（０１６１０）瀉１０﹒５４％，報２﹒８元。超大現代（００６８２）走低５﹒４３％，

報０﹒０８７元。

中東局勢緊張，加上油組（ＯＰＥＣ）於上周日（１９日）的會議後表示減產協議延長至下

半年，刺激油價反彈，「三桶油」逆市造好，中海油（００８８３）揚２﹒０９％，報

１３﹒６６元，為升幅最大國指成份股。中石油（００８５７）升１﹒１％，報４﹒６１元。中

石化（００３８６）走高１﹒７７％，報５﹒７６元。（ｔｔ）

