《經濟通通訊社２０日專訊》立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會「鬧雙胞」事件，並出
現混亂場面。立法會行管會主席梁君彥表示，行管會將會責成秘書處檢視現時的保安安排，確保
大樓使用者，包括議員、傳媒等可以「更安全」，而對於來自記協和一份報章的投訴，秘書處會
詳細調查和跟進。他又強調不會收緊任何傳媒工作，只是為了提供一個更安全的採訪環境給傳媒
。
對於有指政府打算將修例草案直上大會，梁君彥說何時決定恢復二讀是政府的權利，指並不
會破壞《議事規則》。（ｃｗ）（ｚｚ）
20/05/2019 12:34
【移交逃犯】法案委員會惹混亂，行管會將責成秘書處檢視保安安排
《經濟通通訊社２０日專訊》立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會「鬧雙胞」事件，並出
現混亂場面。立法會行管會主席梁君彥表示，行管會將會責成秘書處檢視現時的保安安排，確保
大樓使用者，包括議員、傳媒等可以「更安全」，而對於來自記協和一份報章的投訴，秘書處會
詳細調查和跟進。他又強調不會收緊任何傳媒工作，只是為了提供一個更安全的採訪環境給傳媒
。
對於有指政府打算將修例草案直上大會，梁君彥說何時決定恢復二讀是政府的權利，指並不
會破壞《議事規則》。（ｃｗ）（ｚｚ）
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