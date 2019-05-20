《每周華語－黃溢華》香江花月夜？日落香江紅？弱國強外交？

《每周華語》中東可能又見戰雲密佈，上周伊朗有「小動作」，美╱沙地及以色列即有反應

。金油價仍見平穩，但中東近年相對十多年前平穩，又再風雲再起乎？不足為奇也。有云：弱國

無外交。但只要有外交人才及大勢配合，「弱」國也可以有「強」外交！當年台外交人才多，而

新中國人才濟濟：１９５０年代中╱台與大國周旋，力敵╱智取應有的國際語權，實非易事。



中美貿易談判爭持不下，上周又見升級且美白宮對中國「５Ｇ」產業加強壓制。左右拉弓，

目的不只在貿易逆差的改善要有利美國，亦盡全力全方位局限中國的發展與中短期的國際社會影

響力。香港、不少國家及地區，在中美爭拗不斷升級之下，只好自求多福。香港夜景美麗非常，

渡輪、維港、尖沙咀海運大廈與對岸港島高樓各大金融中心都吸引中外旅客，讚不絕口！而香江

花月夜，為香港名聲增光不少。山頂往下全看港島、九龍半島夜景，亦是一個多世紀以來香港的

旅遊勝地。



不久之前，筆者老友記用美元紙鈔摺紙送了一「攝景機」給筆者：美元「世紀」，英鎊已成

為二線貨幣，但仍可自由兌換，人民幣日見重要，但形格勢禁流動帳仍未宜開放。因而中國對全

球的影響力，仍十分之「有限」，推動用人民幣全球集資，有風險但亦必須往這方向發展。但美

國必會阻止人民幣強大及成為主流貿易╱集資貨幣。人民幣可更強大，港元卻因為歷史因素，比

人民幣更容易全球兌換。人行與不少國家有「ＳＷＡＰ」安排，但官方安排重要之餘，通過市場

更全面採用人民幣作資本市場媒介，才可真正提升中國的「軟」實力！



香江花月夜：美也！「東方之珠」，是香港人的福氣及努力而得之。很多代人的不斷努力，

才有山頂的美景與五光十色的世界。可惜貧富相差日大！五千、五萬「隱形」富豪來自五湖四海

，但幾百萬香港平民、市民甚而生活水平下滑的人多的是！有人話：「香港人生活不了，往內地

走！」仍真是不負責任，真正香港人亦要有真正的機會及照顧。今天香江乃全球最貴地價╱樓價

之地：１９８０年代東京正是如此華麗、繁華！但好景不常，東京地產自１９９０年高位回落卅

年，仍未見底！正是物極必反，那有只升不跌的資產價格，亦不看永遠「零」息的世局。



日本大導演是枝裕和作品甚多，其《小偷家族》描寫了日本低下層的悲歌、今天日本社會的

縮影，「一家」人無血緣生活在一起，互相依靠反見有「人倫」，而老年化成為社會的常態，老

人反要無「血緣」的人照顧，年輕的一代無生活方向，中年╱青年失業，均使日本社會扭曲。小

朋友不幸者日多，不可以只用社福與法律去改善生活。日本早見「日落」，而「香江花月夜」的

背後，卻隱見「日落香江紅」的影子。用美鈔摺的「攝影機」，反映美白宮用美元看「世界」：

美元制度仍在，穩定便可控制全局。今時今日，金價五、六年都無變動：１２００╱１３５０美

元內「大牛皮」：怪現象也。



另一位老友記，給筆者送上「染藍」的彩蛋。大海之大，美元「攝影機」正好在地球五大洋

七大洲雄霸全局。美元獨大七十多年，歐日中俄「聯手」亦非易事！今時今日，特朗普用盡「政

策」彈藥，在中日歐俄大國中「左穿右插」，希望不停「分化」各國！以免大家「合」而「圍」

美元╱美國。所有重要商品、農產品、金銀白金都用美元結算，大家都逃不了美國獨強而引致的

損害且各國的話語權亦有限也。



中美大吵，暫時停不了。相對地，中國乃「弱」國乎？有云「弱」國無外交。「弱」者，

亦即「強」。１９５０╱１９６１年，台外長╱駐美大使葉公超（１９０４－１９８１）在「弱

」勢之下，仍可為中國人爭取外交上的應有角色及尊重。葉公超學問極之出色，而外交策略與功

力亦見成效，但為「小人」打小報告，且台領導人一時「心胸窄」而把葉公超罷免駐美大使一職

，投閒置散十多年。而新中國加入聯合國前後，周恩來╱喬冠華先生亦見極出色外交手腕，使「

弱」國均有自身的體面。台也好，新中國也好，「弱」也好，都見「強」勢外交人才！葉公超與

喬冠華兩位正好是中國人二戰後困難期之人才，重中之重的角色為中國人爭尊嚴的前線人物

。



「弱」國不一定無外交。再強的美國也給「９１１」突襲！可見核彈、導彈之「強」也防不

了「９１１」的發生。因而中美談判，「弱」勢也可轉為「強」勢。不用「打」，而用「智」取

！但新中國再有底氣亦不一定有膽子與時機去幹一次：一旦有偏差，一旦亂了陣腳，「日落香江

紅」可一夜成真！中國如何是好？香江何去何從呢？



目下中美談判，仍可扭轉乾坤！且看外交╱世局如何互動，借力打力？單刀直入也好？中國

也要迎敵取回主動權。聯合國平台可用嗎？１９５５年，聯合國十周年，葉公超先生於《華僑日

報》撰文發言，剛巧長輩１９５５年香港會考應考題便是：「聯合國十年」！他以葉公超文章內

容應考，十分之巧合之事情！今天回想，他也認為葉公超人才也。《資深市場人士 黃溢華》

