《經濟通通訊社２０日專訊》保安局局長李家超下午３時，會在政府總部西翼大堂會見傳媒
。未知是否與修訂《逃犯條例》有關。
今早全國人大常委譚耀宗表示，立法會的法案委員會用了１個月仍未選出主席，若政府將草
案直上大會審議，形容是「無辦法之中的辦法」；而立法會主席梁君彥就指，何時決定將草案恢
復二讀是政府的權利，並不會破壞《議事規則》。（ｃｗ）（ｚｚ）
20/05/2019 13:12
【香港政情】保安局局長李家超下午３時於政總會見傳媒
《經濟通通訊社２０日專訊》保安局局長李家超下午３時，會在政府總部西翼大堂會見傳媒
。未知是否與修訂《逃犯條例》有關。
今早全國人大常委譚耀宗表示，立法會的法案委員會用了１個月仍未選出主席，若政府將草
案直上大會審議，形容是「無辦法之中的辦法」；而立法會主席梁君彥就指，何時決定將草案恢
復二讀是政府的權利，並不會破壞《議事規則》。（ｃｗ）（ｚｚ）
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