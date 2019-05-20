《地產人眼－黃漢成》談判議價終究是妥協的藝術

《地產人眼》早前中、美兩國領導人大吹和風，正當環球期待中美貿易談判快將達成協議之

際，狂人總統特朗普卻突然提出對價值２０００億美元的中國貨加徵關稅，稅率由１０％大幅上

調至２５％，並準備對餘下３２５０億美元的中國貨同樣加徵２５％關稅，此舉猶如向全世界投

下一枚震撼彈，環球股市瞬即大幅波動，而近日兩國代表第十一輪商貿談判經已結束，然而似乎

未有具體成果，看來環球投資者只能繼續靜觀其變，謀定而後動。



其實談判議價，最終目的當然是雙方能取得共識，達成協議或完成交易，若其中一方硬是抱

著要「贏到盡」的心態，則除非另一方的議價能力極低，只能無奈逆來順受，否則雙方談得攏的

機會肯定微乎其微，正如特朗普和金正恩早前於越南河內舉行第二次峰會，正因為特朗普寸步不

讓，堅持朝鮮要先完全棄核，然後才肯撤銷經濟制裁，結果雙方不歡而散、破局收場，說到底談

判就是是一門妥協的藝術，不貪求贏到盡而適度妥協讓利，才有機會把事情談攏。



作為地產代理，為買賣雙方客戶議價，可說是我們工作的主要部分，而代理的最終目的，就

是要促成買賣，賺取應得的佣金；任何人都希望在交易中付出最少而獲利最多，代理作為中間的

中介，則要管理好賣買雙方的預期，即是向買方舖陳物業的優點及價值，讓買方願意出較高的價

錢購買，倒過來則要向賣方道出物業及市場上的一些不利因素，讓賣方不會開天殺價之餘，更會

願意接受較低一點的出價，在議價過程中，代理通常在價錢或條款上都會有所保留，好能預留一

些空間為買賣雙方作周旋，促成交易的機會方會大增；筆者認為，無論是國家大事、生意買賣，

乃至日常生活及工作，我們往往都需要與不同的人進行大大小小的談判議價，充分掌握其中的技

巧與心法，合理地妥協讓利，方能在談判中取得共贏。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

