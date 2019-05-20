  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/05/2019 09:12

《地產人眼－黃漢成》談判議價終究是妥協的藝術

　　《地產人眼》早前中、美兩國領導人大吹和風，正當環球期待中美貿易談判快將達成協議之
際，狂人總統特朗普卻突然提出對價值２０００億美元的中國貨加徵關稅，稅率由１０％大幅上
調至２５％，並準備對餘下３２５０億美元的中國貨同樣加徵２５％關稅，此舉猶如向全世界投
下一枚震撼彈，環球股市瞬即大幅波動，而近日兩國代表第十一輪商貿談判經已結束，然而似乎
未有具體成果，看來環球投資者只能繼續靜觀其變，謀定而後動。
　
　　其實談判議價，最終目的當然是雙方能取得共識，達成協議或完成交易，若其中一方硬是抱
著要「贏到盡」的心態，則除非另一方的議價能力極低，只能無奈逆來順受，否則雙方談得攏的
機會肯定微乎其微，正如特朗普和金正恩早前於越南河內舉行第二次峰會，正因為特朗普寸步不
讓，堅持朝鮮要先完全棄核，然後才肯撤銷經濟制裁，結果雙方不歡而散、破局收場，說到底談
判就是是一門妥協的藝術，不貪求贏到盡而適度妥協讓利，才有機會把事情談攏。
　
　　作為地產代理，為買賣雙方客戶議價，可說是我們工作的主要部分，而代理的最終目的，就
是要促成買賣，賺取應得的佣金；任何人都希望在交易中付出最少而獲利最多，代理作為中間的
中介，則要管理好賣買雙方的預期，即是向買方舖陳物業的優點及價值，讓買方願意出較高的價
錢購買，倒過來則要向賣方道出物業及市場上的一些不利因素，讓賣方不會開天殺價之餘，更會
願意接受較低一點的出價，在議價過程中，代理通常在價錢或條款上都會有所保留，好能預留一
些空間為買賣雙方作周旋，促成交易的機會方會大增；筆者認為，無論是國家大事、生意買賣，
乃至日常生活及工作，我們往往都需要與不同的人進行大大小小的談判議價，充分掌握其中的技
巧與心法，合理地妥協讓利，方能在談判中取得共贏。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道20/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展破100元難度不大
興證快訊20/05/2019
人民幣走勢
中國故事20/05/2019
【大灣區】林鄭：豐富大灣區報道 媒體有監督政府提社會問題天職
國際動態20/05/2019
澳洲總理打經濟牌 大選險勝
生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
FOCUS17/05/2019
【FOCUS】華為風波恐序曲 科技戰鐵幕下一個是誰?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金