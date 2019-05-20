《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：前中證監主席劉士余主動投案

《經濟通通訊社２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



潘功勝：有能力保持外匯市場穩定運行

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人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝５月１９日接受媒體採訪時指出，完全有基礎、有信心

、有能力，保持中國外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



「有進有出」市場生態正逐漸形成

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繼去年對５家上市公司作出退市決定後，交易所１７日又依法依規對＊ＳＴ海潤、＊ＳＴ上普、

＊ＳＴ華澤、＊ＳＴ眾和作出終止上市的決定。此外，今年以來，已有９家公司被暫停上市，退

市力度絲毫不減。



銀行理財資金備戰科創板打新

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銀行理財資金參與科創板打新事宜正穩步推進，目前國有大行和大型股份行已著手與公募基金商

談打新策略，試水相關產品。但大部分股份行和城商行則按兵不動，持謹慎觀望態度。





《上海證券報》



潘功勝：有能力保持外匯市場穩定運行

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人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝５月１９日接受媒體採訪時指出，完全有基礎、有信心

、有能力，保持中國外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



兩公司被終止上市，上交所嚴把出口關

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上交所１７日宣布對＊ＳＴ上普、＊ＳＴ海潤作出終止上市決定。兩家公司，一主動、一被動，

既體現了公司順應實際情況的市場化選擇，也向市場表明瞭上交所切實承擔退市主體責任、嚴格

執行退市制度，堅持「有一家退一家」的監管態度，依照規則嚴把出口關的執法態度。



劉士余主動投案

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據中紀委消息，中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余同志涉嫌違紀違法，主動

投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查。





《證券時報》



劉士余主動投案

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據中紀委１９日消息，中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余同志涉嫌違紀違法

，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查。



普頓：４０萬會員傳銷「炒外匯」

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當前，中國監管部門未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務，擅自從事外匯期貨和

外匯按金交易的雙方不受法律保護。但是，ＰＴＦＸ普頓外匯平台據稱會員多達４０萬。他們可

能是送餐員，可能是賣菜大媽??多數沒有任何金融功底，卻能在複雜多變的外匯市場上盈利，

而且是長期盈利。



５月來股票ＥＴＦ吸金１６０億，機構資金加倉迅猛

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５月以來，Ａ股市場在外圍因素影響下震蕩加劇。然而，作為機構大資金風向標的股票ＥＴＦ卻

獲得１６０億元人民幣資金的淨流入。尤其是在股市大跌當日，通過股票ＥＴＦ入市成為場內資

金布局股市的重要方式。（ｌｃ）

