《鍾之日記》高官自首震撼魚缸，封殺華為軟硬兼施

《鍾之日記》５月２０日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中紀委昨日（１９日）深夜投放一枚震撼彈，前中證監主席、現任中華全國供銷合作總社理

事會主任劉士余涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查。劉士余成

為了中證監成立以來首位受查的一把手，中證監本身就是一個熱廚房，劉士余自首事件發生後，

令主席位置更顯得像一個燙手山芋。

劉士余作為江蘇人，在擔任中證監主席期間，有七家實現ＩＰＯ的城商行、農商行均來自江

蘇，曾引起市場廣泛質疑，內媒指劉士余及江蘇金融界之間的複雜利益牽扯，被認為是劉士余最

終主動投案的一個重要緣由。

消息震撼江蘇金融界，相關小型銀行的Ａ股全線挫，再加上華為被封殺風波持續，滬深股市

全日保持疲軟，滬綜指稍微低開後，今早跌幅一度擴大至超過１﹒５％，低見２８３８﹒４５點

，接近三個月以來低位，其後跌幅逐步收復，午後保持平穩，滬指全日錄得０﹒４１％跌幅，報

２８７０﹒６點，深成指跌０﹒９３％。

滬深交投淡靜，全日兩市成交４６２７億元人民幣，較上日（１７日）大減１９﹒３％。



＊魚缸高風險，資金泊公用股＊



中美貿易戰趨向白熱化，再次拖累中港股市表現受壓。港股今早高開１２點，未幾升幅僅最

多擴至５３點，高見２７９９９點，但手機設備股因華為被封殺而連日捱沽，加上騰訊

（００７００）急挫，港股隨即由升轉跌，最多挫２４７點，低見２７６９９點，創逾三個月低

，惟資金湧入收息股避險，港股最終跌幅收窄至１５８點或０﹒５７％，報２７７８７點。

主板成交１０５５﹒８億元，較上周五（１７日）增加３﹒１％。

公用股成資金避風港，中電（００００２）漲２﹒９％，為全日表現最佳藍籌，煤氣

（００００３）升１﹒８％，港鐵（０００６６）走高２％，領展（００８２３）今日盤中高見

９７﹒６元，創歷史新高。

騰訊旗下微博帳戶騰訊美劇發布聲明稱，因「介質傳輸」問題，全球熱播美劇《權力的遊戲

》第八季第６集（即大結局），不能如期上線。但外界均不太能理解騰訊所指的「介質傳輸問題

」，因今時今日傳輸和上傳影片已不是甚麼高科技，有人猜測騰訊正在審查或刪走部分劇情內容

，亦有人猜測可能是中美貿易關係轉差，中方所採取的報復手段之一。騰訊收挫近４％。



＊華為軟硬件供應受困，零件股再受挫＊



華為被眾多昔日的美國供應商集體封殺，被多面夾攻，據外電引述消息人士報道，英特爾、

高通、賽靈思及博通等晶片製造商向員工表示，將不會向華為供貨，直至另行通知為止。華為旗

下海思稱，其研發製造的「備胎」晶片全面轉正，但這些晶片的實用性和生產成本仍要打個問號

。

而華為更頭痛的是，其除了失去硬件支援外，連軟件方面都恐怕要自力更生。報道指谷歌已

經暫停與華為的部分業務合作，華為手機以後無法再更新Ａｎｄｒｏｉｄ（安卓）操作系統，同

時華為新一代手機將無法使用Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ、Ｇｍａｉｌ、ＹｏｕＴｕｂｅ及

Ｃｈｒｏｍｅ瀏覽器等谷歌ａｐｐ，由於這些ａｐｐ都是海外用戶最常用的功能，被谷歌封殺後

，華為手機在海外市場的吸引力將大大下降。

手機零件股捱沽，舜宇（０２３８２）急挫５％，比亞迪電子（００２８５）跌７﹒４％，

丘鈦（０１４７８）蒸發８﹒３％，富智康（０２０３８）瀉５﹒２％，瑞聲（０２０１８）則

窄幅升０﹒２％。

華為手機處劣勢，處於同生態圈的同業可能因此受益，惟小米（０１８１０）跌２﹒７％，

中興（００７６３）軟０﹒２％。



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