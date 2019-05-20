【劉士余自首】劉士余涉違紀違法主動投案，４個月前卸任證監主席

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中紀委昨日（１９日）深夜發布重磅消息

，中華全國供銷合作總社理事會主任劉士余涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中央紀委國

家監委審查調查。

這距離劉士余卸任中證監主席，履新供銷總社還不到４個月。劉士余最近一次公開亮相是在

５月１３日。據供銷總社，劉士余會見了越南合作社聯盟主席阮玉堡一行。

過去幾年中，中證監內部反腐工作不斷加碼。中證監投資者保護局原局長李量落馬、發行監

管部處長李志玲的無期徒刑、原證監會副主席姚剛被查、主席助理張育軍「雙開」，而此次前證

監會主席劉士余的「主動投案」，則是中證監自１９９２年底成立以來，共計９位證監會主席中

，目前唯一一位最終未能平安著陸的正部級高官。



＊執掌證監期間成功樹立「強監管」的形象＊



劉士余出生於１９６１年１１月，２００４年７月任人民銀行行長助理。２００６年６月任

人民銀行副行長。２０１４年１０月任農業銀行黨委書記，２０１４年１２月任中國農業銀行董

事長。

２０１６年２月２０日，劉士余在股市劇烈波動之際，接任中證監主席，大有火線上任的意

味。當時，Ａ股剛剛經歷了令人瞠目結舌的「熔斷」，股市元氣大傷，投資者亦怨聲載道。劉士

余上任之後，Ａ股逐步復甦，在其後更是走出了一波「慢牛」行情。不過，２０１８年的股市卻

節節敗退。總體來看，在劉士余上任的三年內，滬指累計下跌了９％。

相比股市漲跌，劉士余執掌中證監三年，成功樹立了「強監管」的形象。２０１６年至

２０１８年，無論是中證監辦結立案的案件數量，還是罰沒款金額規模，同比均顯示出大幅增長

。不少讓全市場震驚的大案、要案均在劉士余任內獲得查辦，例如，２０１７年１月２３日，曾

經的私募大佬徐翔被青島市中級人民法院以操縱市場罪宣判處以有期徒刑，追繳全部犯罪所得贓

款，一時引發市場嘩然。



＊痛批資本市場「害人精」「妖精」「野蠻人」言論印象深刻＊



而劉士余任內最令人印象深刻的，要數痛批資本市場「害人精」「妖精」「野蠻人」的言論

。２０１６年１２月３日，劉士余在出席中國證券投資基金業協會第二屆第一次會員代表大會期

間，曾脫稿痛批不正當舉牌、槓桿收購，稱這是對治理結構不合理的公司的一種挑戰。「你用來

路不當的錢從事槓桿收購，行為上從門口的陌生人變成野蠻人，最後變成了行業的強盜，這是不

可以的。」對包括險資在內的資產管理人，他說：「我希望資產管理人，不做奢淫無度的土豪，

不做興風作浪的妖精，不做坑民害民的害人精。」

除了加強監管，劉士余還在任內花大力氣進行了ＩＰＯ改革，提出恢復新股發行常態化，同

時要求發審委從嚴把握審核門檻。在其任內，中證監審批新股超過７００隻，而同期Ａ股退市的

上市公司數量僅為７家。

不過，在劉士余任內，中國存托憑證（ＣＤＲ）改革卻虎頭蛇尾。２０１８年６月，中證監

、滬深證券交易所先後發布多個文件，為創業企業發行股票或ＣＤＲ鋪路。此後，小米一度公布

了發行ＣＤＲ的計劃，卻被緊急剎停，至今仍沒有一家企業發行ＣＤＲ。此外，註冊制也未能在

劉士余任內獲得快速推進，在其任內三年都未有見到落地。直到劉士余卸任之後，設立科創板並

試點註冊制才將見成果。

