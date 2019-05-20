《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上交所與中國結算上海分公司於周六
（１８日）組織了科創板業務第二次全網測試。相比第一次全網測試，此次重在測試面臨大量交
易壓力及多種複雜情況下，系統能否正常運行。
下一步，《中國證券報》引述券商經紀業務人士預計，將於５月底６月初進行最後的通關測
試，通關測試完成後，意味著券商科創板交易系統準備就緒。
20/05/2019 08:56
【科創板】科創板５月底６月初或進行最後通關測試
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上交所與中國結算上海分公司於周六
（１８日）組織了科創板業務第二次全網測試。相比第一次全網測試，此次重在測試面臨大量交
易壓力及多種複雜情況下，系統能否正常運行。
下一步，《中國證券報》引述券商經紀業務人士預計，將於５月底６月初進行最後的通關測
試，通關測試完成後，意味著券商科創板交易系統準備就緒。
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