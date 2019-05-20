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20/05/2019 09:20

【駐滬專電】長三角化工園區一體化發展聯盟在滬成立

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》長三角１６個重點化工園區上周五（１７
日）在上海發布合作倡議，共同組建長三角化工園區一體化發展聯盟，合力打造安全、綠色、創
新的世界級石化產業集群。
　　該聯盟未來將聚焦安全應急、生態環保、科技創新、智慧園區等領域，靈活採用經驗交流、
專項調研、規範起草等多種合作方式，共同推進長三角化工產業的高質量發展。

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