【劉士余自首】報道指劉士余或涉南京銀行「債市一姐」戴娟案

《經濟通通訊社２０日專訊》據微信公眾號「叩叩財經」引述有知情人士透露，早前被稱為

「債市一姐」的南京銀行（滬：６０１００９）資產管理業務中心總經理戴娟失聯一案或為前中

證監主席劉士余被調查的導火線。

２０１９年２月１９日，有消息稱南京銀行多人因債市案件被查。其後，２月２０日午間，

南京銀行方面發布公告稱南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟、資金運營中心副總經理董文昭

及南京銀行投資機構鑫元基金管理有限公司副總經理李雁三人，因個人原因，不能正常履職。據

悉，上述三人是於２月１５日被南京市紀委帶走協助調查，此後便一直處於失聯中。

戴娟在債市是元老級人物，被稱為「債市一姐」。知情人士稱，「戴娟等人與劉士余過從甚

密，在戴娟等人被南京市紀委調查後，供出多條違法違規信息，其中部分重要線索指向了劉士余

。「戴娟案」涉及到結構化產品的利益輸送，即相關人士把結構化產品的次級賣給官員或相關利

益人士，造成了利益輸送，從而形成貪腐。



＊江蘇多家地方城商行、農商行實現ＩＰＯ或涉複雜利益牽扯＊



此外，劉士余作為江蘇人，擔任中證監主席期間，其家鄉江蘇多家地方城商行、農商行實現

ＩＰＯ，曾引起市場廣泛質疑，其間複雜利益牽扯，被認為是劉士余最終主動投案的一個重要綠

由。

劉士余出任中證監主席以來，有３８２家企業在主板上市，創業板上市的企業數量為２４６

家。劉士余任職期間，１２８家上市企業來自江蘇省，佔其任職期間上市企業數量的比例約

１６﹒５２％。數據顯示，在２０１７年，江蘇省ＩＰＯ企業數以６５家名列廣東省與浙江省之

後，位列第三；而到了２０１８年，江蘇省則以２２家ＩＰＯ上市企業一舉超過ＩＰＯ大省廣東

省與浙江省，躍居當年ＩＰＯ上市數量的第一。（ｅｗ）

