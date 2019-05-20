【駐京專電】潘功勝：經濟穩健運行為人幣匯率穩定提供有力支撐

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》就中國金融和外匯市場運行情況，國家外

匯局局長潘功勝表示，第一，當前，中國經濟運行總體平穩，主要指標保持在合理區間，新舊動

能轉換加快，宏觀經濟基本面良好。４月份，中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５０﹒１％

，繼續處於擴張區間。宏觀政策操作空間較大，政策工具豐富。今年以來，穩健貨幣政策強化逆

周期調節，增強政策前瞻性、靈活性，保持了流動性合理充裕，促進了社會信用較快增長，貨幣

金融條件鬆緊適度，金融部門對民營和小微企業支持力度進一步加大。４月末，廣義貨幣Ｍ２同

比增長８﹒５％，比上年同期高０﹒２個百分點。

潘功勝強調，中國經濟金融的穩健運行，為外匯市場和人民幣匯率保持合理穩定提供了有力

的基本面支撐。今年以來，中國外匯市場運行平穩，境外資本流入增多，外匯儲備穩中有升，外

匯市場預期總體穩定。

第二，中國將按照既定方針，堅定不移擴大金融開放，保持金融改革開放政策的連續性穩定

性，堅決落實已部署的金融改革開放政策，進一步推動金融市場雙向開放，深化外匯管理改革，

提高跨境貿易投資自由化便利化水平，切實維護境外投資者合法權益，為境內外投資者創造更加

便利友好的投資環境。

第三，近年來，中國在應對外匯市場波動方面，積累了豐富的經驗和充足的政策工具，根據

形勢變化將採取必要的逆周期調節措施，加強宏觀審慎管理。打擊外匯市場的違法違規行為，維

護外匯市場的良性秩序。

他表示，完全有基礎、有信心、有能力，保持中國外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合

理均衡水平上的基本穩定。

