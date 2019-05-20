【大灣區】林鄭：豐富大灣區報道，媒體有監督政府提社會問題天職

《經濟通通訊社記者趙嘉駿２０日廣州專電》首屆粵港澳大灣區媒體峰會周日（１９日）在

廣州白雲國際會議中心舉行，包括中央宣傳部部長黃坤明、廣東省委書記李希、香港行政長官林

鄭月娥、中聯辦主任王志民等逾３００名嘉賓出席。

林鄭月娥在開幕式上表示，粵港澳大灣區將見證在中央的支持下豐富「一國兩制」的實踐，

迎來一個國際創新科技中心，打造人才高地。三地政府會以各自的優勢協同發展，過程中將為媒

體提供源源不絕的報道材料。

林鄭月娥指，要媒體發揮其應有功能，政府有需要作出適當配合，包括提供資料、安排採訪

、接受訪問和回覆查詢等。她強調，媒體有監督政府、提出社會問題的天職，只要是客觀持平講

事實，「我們都是認同的」。她認為，持續改善、精益求精是建設一流灣區的必經之路。

林鄭月娥建議，傳媒能透過多媒體將大灣區的最新發展資訊向國際發布；亦可建立有關大灣

區的專題研究，深入、客觀採訪大灣區內落實《大灣區發展規劃綱要》的工作，邀請專家分析評

論，提供一個政府與專家學者、企業、市民的互動平台；多專訪在大灣區內學習、就業和生活的

人物，以活生生的例子講述大灣區故事，特別是在大灣區內創業的港澳青年，鼓勵青年到大灣區

追求夢想。



＊黃坤明：一流灣區，一流媒體＊



中宣部部長黃坤明表示，根據經濟社會發展的客觀需要，及時制定和實施國家戰略，是中國

一大制度優勢。中央提出了一系列重要的發展戰略和規劃項目，有利於推動國家改革未來。他續

稱，建設大灣區是國家主席習近平親自謀劃、部署、推動的國家戰略，必將有利促進港澳地區民

生福祉的改善，有力推進形成新時代全面開放的新格局，彰顯中國的制度和發展優勢，豐富一國

兩制新實踐。

黃坤明指出，感受到新聞媒體報道大灣區的濃厚氛圍，相信來自香港、澳門、台灣和內地的

媒體共同參與和合作，必將進一步推動大灣區建設在良好的社會輿論環境中走穩走好。

他說，只要努力奮鬥，大灣區肯定不僅是一流灣區之一，完全可以建成「第一灣區」。建設

粵港澳大灣區為媒體發展提供廣闊的舞台，媒體的角色無可締代，認為本質應該是「一流灣區，

一流媒體」，媒體必須是高水平、有品位的。



＊王志民：香港青年對大灣區認識度提升２５％＊



中聯辦主任王志民致辭時表示，兩年來「大灣區」成為新聞報道的熱詞，形成巨大的灣區磁

場效應。他引述數據指，自今年２月《規劃綱要》公布至今，香港媒體的相關報道和解讀文章已

超過５０００篇。有調查亦顯示，香港青年對大灣區的認識度提升了２５％。

王志民認為，大灣區需要創新精神的傳播，指香港成立了大灣區建設督導委員會，投放了

１０００億港元支持創科發展，每年發放１０００個永久居民配額，吸引科創人才。

王志民指，粵港澳大灣區源於、亦得益於一國兩制，必將不斷豐富一國兩制，只要堅守一國

之本，兩制的道路一定能愈走愈寬廣。

