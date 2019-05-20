【華為風波】谷歌回應暫停華為部分業務往來：遵守命令、審查影響

《經濟通通訊社２０日專訊》據報道因美國政府將華為列入實體名單，而谷歌已暫停與華為

部分業務合作，不再進行需要開放原始碼許可範圍以外的軟硬件轉讓及技術服務的業務，意味著

華為的智能手機將立即失去更新Ａｎｄｒｏｉｄ操作系統的權限，而華為推出的新一代手機亦將

無法使用Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ。

谷歌中國通過郵件回復報道指：我們正在遵守這一命令，並審查其影響。（ｃｔ）

