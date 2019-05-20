《經濟通通訊社２０日專訊》據報道因美國政府將華為列入實體名單，而谷歌已暫停與華為
部分業務合作，不再進行需要開放原始碼許可範圍以外的軟硬件轉讓及技術服務的業務，意味著
華為的智能手機將立即失去更新Ａｎｄｒｏｉｄ操作系統的權限，而華為推出的新一代手機亦將
無法使用Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ。
谷歌中國通過郵件回復報道指：我們正在遵守這一命令，並審查其影響。（ｃｔ）
20/05/2019 09:53
【華為風波】谷歌回應暫停華為部分業務往來：遵守命令、審查影響
《經濟通通訊社２０日專訊》據報道因美國政府將華為列入實體名單，而谷歌已暫停與華為
部分業務合作，不再進行需要開放原始碼許可範圍以外的軟硬件轉讓及技術服務的業務，意味著
華為的智能手機將立即失去更新Ａｎｄｒｏｉｄ操作系統的權限，而華為推出的新一代手機亦將
無法使用Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ。
谷歌中國通過郵件回復報道指：我們正在遵守這一命令，並審查其影響。（ｃｔ）
|中國故事20/05/2019
【大灣區】林鄭：豐富大灣區報道 媒體有監督政府提社會問題天職
|國際動態20/05/2019
澳洲總理打經濟牌 大選險勝
|生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
|FOCUS17/05/2019
【FOCUS】華為風波恐序曲 科技戰鐵幕下一個是誰?
|生財有道17/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：舜宇不宜入市博反彈
|剖析天下17/05/2019
【5G大時代】德勤林國恩:內地成熟5G生態圈需2025年
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰