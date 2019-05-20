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20/05/2019 10:22

【大灣區】粵港澳媒體峰會發布倡議書：籲大灣區媒體搭建合作平台

　　《經濟通通訊社２０日專訊》首屆粵港澳大灣區媒體峰會周日（１９日）在廣州白雲國際會
議中心舉行，會後發布倡議書提出，大灣區媒體要搭建有效平台，相互學習借鑒，分享機遇與成
果，不斷探索創新媒體間協同合作體制機制，為深化內地與港澳合作、推動「一國兩制」事業發
展做出新實踐。
　　倡議書提出，粵港澳三地政府機構、媒體行業協會以及社會各界應加強溝通與交流，支持媒
體在參與和促進建設一流灣區發展目標方面發揮更大作用，為媒體融合發展營造良好環境。
（ｃｔ）

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