  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/05/2019 14:18

【大灣區】科大訊飛研究與香港立法會合作，應用人工智慧語音識別

　　《經濟通通訊社記者趙嘉駿２０日廣州專電》科大訊飛（深：００２２３０）華南有限公司
副總裁費日東今天在「粵港澳媒體灣區行」活動上表示，公司近期與香港立法會合作，研究於立
法會上應用該公司的「訊飛聽見」人工智慧語音識辨方案。　
　　費日東表示，立法會對方案有非常嚴格的要求，目前要待立法會試用後，針對立法會提出的
要求進行測評，測評有望在年內完成。他續稱，若果這項目成事後，將是公司在香港地區針對粵
語、英文等多語言識別技術上一個標誌性的里程碑。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道20/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展破100元難度不大
興證快訊20/05/2019
人民幣走勢
中國故事20/05/2019
【大灣區】林鄭：豐富大灣區報道 媒體有監督政府提社會問題天職
國際動態20/05/2019
澳洲總理打經濟牌 大選險勝
生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
FOCUS17/05/2019
【FOCUS】華為風波恐序曲 科技戰鐵幕下一個是誰?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金