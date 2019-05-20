《經濟通通訊社記者趙嘉駿２０日廣州專電》科大訊飛（深：００２２３０）華南有限公司
副總裁費日東今天在「粵港澳媒體灣區行」活動上表示，公司近期與香港立法會合作，研究於立
法會上應用該公司的「訊飛聽見」人工智慧語音識辨方案。
費日東表示，立法會對方案有非常嚴格的要求，目前要待立法會試用後，針對立法會提出的
要求進行測評，測評有望在年內完成。他續稱，若果這項目成事後，將是公司在香港地區針對粵
語、英文等多語言識別技術上一個標誌性的里程碑。
20/05/2019 14:18
【大灣區】科大訊飛研究與香港立法會合作，應用人工智慧語音識別
《經濟通通訊社記者趙嘉駿２０日廣州專電》科大訊飛（深：００２２３０）華南有限公司
副總裁費日東今天在「粵港澳媒體灣區行」活動上表示，公司近期與香港立法會合作，研究於立
法會上應用該公司的「訊飛聽見」人工智慧語音識辨方案。
費日東表示，立法會對方案有非常嚴格的要求，目前要待立法會試用後，針對立法會提出的
要求進行測評，測評有望在年內完成。他續稱，若果這項目成事後，將是公司在香港地區針對粵
語、英文等多語言識別技術上一個標誌性的里程碑。
|生財有道20/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展破100元難度不大
|興證快訊20/05/2019
人民幣走勢
|中國故事20/05/2019
【大灣區】林鄭：豐富大灣區報道 媒體有監督政府提社會問題天職
|國際動態20/05/2019
澳洲總理打經濟牌 大選險勝
|生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
|FOCUS17/05/2019
【FOCUS】華為風波恐序曲 科技戰鐵幕下一個是誰?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰