【大灣區】科大訊飛研究與香港立法會合作，應用人工智慧語音識別

《經濟通通訊社記者趙嘉駿２０日廣州專電》科大訊飛（深：００２２３０）華南有限公司

副總裁費日東今天在「粵港澳媒體灣區行」活動上表示，公司近期與香港立法會合作，研究於立

法會上應用該公司的「訊飛聽見」人工智慧語音識辨方案。

費日東表示，立法會對方案有非常嚴格的要求，目前要待立法會試用後，針對立法會提出的

要求進行測評，測評有望在年內完成。他續稱，若果這項目成事後，將是公司在香港地區針對粵

語、英文等多語言識別技術上一個標誌性的里程碑。

