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即市新聞

20/05/2019 14:02

【貿易開戰】內地水產行業人士稱有美國客戶主動承擔關稅成本

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國宣布對２０００億元中國輸美產品加徵２５％關稅，其中
包括大量中國輸美水產品。據《央廣網》報道，在剛剛閉幕的２０１９亞太水產養殖展覽會上，
從業者紛紛表示，中國水產業有底氣有韌性有辦法應對貿易摩擦，將用實力贏得國際市場。
　　茂名羅非魚協會會長王伯順表示，加徵關稅後，很快就有來自美國的客戶主動要求承擔由關
稅加徵帶來的成本，明確表示不願意放棄與中國供應商的貿易關係。（ｗｌ）

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