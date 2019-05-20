《經濟通通訊社２０日專訊》美國宣布對２０００億元中國輸美產品加徵２５％關稅，其中
包括大量中國輸美水產品。據《央廣網》報道，在剛剛閉幕的２０１９亞太水產養殖展覽會上，
從業者紛紛表示，中國水產業有底氣有韌性有辦法應對貿易摩擦，將用實力贏得國際市場。
茂名羅非魚協會會長王伯順表示，加徵關稅後，很快就有來自美國的客戶主動要求承擔由關
稅加徵帶來的成本，明確表示不願意放棄與中國供應商的貿易關係。（ｗｌ）
20/05/2019 14:02
【貿易開戰】內地水產行業人士稱有美國客戶主動承擔關稅成本
《經濟通通訊社２０日專訊》美國宣布對２０００億元中國輸美產品加徵２５％關稅，其中
包括大量中國輸美水產品。據《央廣網》報道，在剛剛閉幕的２０１９亞太水產養殖展覽會上，
從業者紛紛表示，中國水產業有底氣有韌性有辦法應對貿易摩擦，將用實力贏得國際市場。
茂名羅非魚協會會長王伯順表示，加徵關稅後，很快就有來自美國的客戶主動要求承擔由關
稅加徵帶來的成本，明確表示不願意放棄與中國供應商的貿易關係。（ｗｌ）
|生財有道20/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展破100元難度不大
|興證快訊20/05/2019
人民幣走勢
|中國故事20/05/2019
【大灣區】林鄭：豐富大灣區報道 媒體有監督政府提社會問題天職
|國際動態20/05/2019
澳洲總理打經濟牌 大選險勝
|生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
|FOCUS17/05/2019
【FOCUS】華為風波恐序曲 科技戰鐵幕下一個是誰?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰