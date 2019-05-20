《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９８８，較上個交易日跌
１２９點子，八連貶。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１６３點子，報６﹒８９７５，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９１３８。（ｗｌ）
20/05/2019 09:39
【聚焦人幣】人幣中間價八連貶，即期開市升１６３點子
《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９８８，較上個交易日跌
１２９點子，八連貶。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１６３點子，報６﹒８９７５，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９１３８。（ｗｌ）
|中國故事20/05/2019
【大灣區】林鄭：豐富大灣區報道 媒體有監督政府提社會問題天職
|國際動態20/05/2019
澳洲總理打經濟牌 大選險勝
|生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
|FOCUS17/05/2019
【FOCUS】華為風波恐序曲 科技戰鐵幕下一個是誰?
|生財有道17/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：舜宇不宜入市博反彈
|剖析天下17/05/2019
【5G大時代】德勤林國恩:內地成熟5G生態圈需2025年
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰