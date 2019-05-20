【聚焦人幣】人幣中間價八連貶，即期開市升１６３點子

《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９８８，較上個交易日跌

１２９點子，八連貶。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１６３點子，報６﹒８９７５，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒９１３８。（ｗｌ）

