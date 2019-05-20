【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌３點子，６﹒９關得而復失

《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９１４１，

較上個交易日４時３０收盤價略跌３點，為連續第三個交易日走貶。官方維穩下，即期開市即突

破６﹒９關，高見６﹒８９５１，惟此後再度走弱。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）於６﹒９２－６﹒９４窄幅上落，現升５４點，報

６﹒９４２０。

交易員稱，人行官員最新言論穩定市場預期，但貿戰和華為風波持續發酵，引發市場悲觀情

緒釋放，短期人民幣料仍面臨調整壓力，但幅度有限。

近期中美貿戰快速升級，市場對人民幣兌美元匯率會否破７憂慮升溫。外匯局局長潘功勝昨

日（１９日）表示，當前中國經濟金融穩健運行，為外匯市場和人民幣匯率保持合理穩定提供了

有力的基本面支撐。中國完全有基礎、有信心、有能力，保持中國外匯市場穩定運行，保持人民

幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

另一位內地權威人士，人民銀行調查統計司原司長盛松成最新撰文則稱，人民幣匯率承壓，

但應警惕在貶值方向的超調，他認為目前人民幣兌美元匯率破７總體上不符合中國的利益，對中

國弊大於利。人民幣若跌破關鍵點位，可能對市場信心帶來較大衝擊，加大資本外流壓力，甚至

可能在未來中美經貿談判中「授人以柄」。

人民幣中間價今日下調１２９點，報６﹒８９８８，為連續第８日走貶，續刷逾５個月新低

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