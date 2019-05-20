《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展公開市場操作。
人行連續第八個交易日暫停逆回購交易，今日無逆回購到期，單日零投放零回籠。（ｗｌ）
20/05/2019 09:32
【人行收水】人行連續第八日暫停逆回購，今日零投放零回籠
《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展公開市場操作。
人行連續第八個交易日暫停逆回購交易，今日無逆回購到期，單日零投放零回籠。（ｗｌ）
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