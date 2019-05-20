【貿易開戰】官媒：美國指控中國盜竊知識產權實屬政治打壓

《經濟通通訊社２０日專訊》內地官媒《人民日報》發表評論文章，指「中國盜竊知識產權

」之類的言論純屬捕風捉影，反駁美國是藉保護美方知識產權之名，行政治打壓之實。

文章批評，美國把知識產權當成政治工具、遏制他國的武器和霸凌世界的遮羞布，實際上就

是為了給自己大搞經貿摩擦、打壓和阻遏中國發展披上「正義外衣」。文章又批評，美國公布的

「３０１調查」，美國身兼當事人、警察、檢察官、陪審團、法官等多重角色，單方面對其他國

家知識產權狀況進行評判和指責，「隨心所欲、添油加醋、無中生有」，並不公正。（ｅｙ）

