《匯市一周－徐惠芳》美對歐汽車關稅推遲６個月，美元反彈

《匯市一周》本周市場關注聯儲局議息會議記錄，美國耐用品訂單。留意中美貿易關係，注

意兩國言論。周一（２０日）關注，美國ＦＯＭＣ永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯和美聯儲副

主席克拉裡達講話，英國５月ＣＢＩ工業訂單差值、美國４月芝加哥聯儲全國活動指數等經濟數

據。



周一亞市，日本公布多項數據，第一季度企業支出季率－０﹒３０％，預期－１﹒９０％；

第一季度私人消費季率－０﹒１０％，預期－０﹒２０％。第一季度名義ＧＤＰ季率初值為

０﹒８％，預估為－０﹒２％；第一季度實際ＧＤＰ年率初值為２﹒１％，前值１﹒９％，預估

為－０﹒２％；季率初值為０﹒５０％，前值０﹒５％，預估為－０﹒１％。美元兌日圓微升至

１１０﹒２５，趨勢整固，上方阻力１１０﹒７５、１１１﹒１５。



歐元區前景黯淡，利率較低，投資者對全球貿易環境的前景感到悲觀，拖累歐元下挫，加上

，英國脫歐進展未明，市場波動仍大。美國總統特朗普將汽車關稅推遲至少６個月，歐元稍反彈

。



＊美元升至９８趨勢往上＊



ＣＭＥ美聯儲觀察顯示，美聯儲今年６月維持利率在２﹒２５％至２﹒５％的機會為

８６﹒７％，減息２５個基點的機會為１３﹒３％；９月維持利率不變的機會為４９﹒０％，減

息２５、５０及７５個基點的機會分別為４０﹒６％、９﹒７％和０﹒７％。美匯指數升至

９８﹒００水平，趨勢往上，下方支持９７﹒２０、９６﹒６０。



澳洲４月失業率為５﹒２％，前值５﹒１％，差於預期５％，４月就業人數增加２﹒８４萬

人，預期增加１﹒５萬人。就業市場是澳洲經濟數據的重要依據，就業數據意外差於預期，加深

了市場對於澳洲經濟放緩的憂慮。利率期貨市場預期，６月澳洲聯儲減息的機會超過５０％。澳

元上周五（１７日）亞市下挫至０﹒６８９０，周一亞市稍反彈至０﹒６９１０，趨勢整固，上

方阻力０﹒６９８５、０﹒７０４５。



日本央行行長黑田東彥表示，政府和央行需要就政策進行密切交流，不認為現代貨幣理論應

用到日本；央行不受限制的債務貨幣化，將會導致惡性通脹。日本３月第三產業活動指數月率為

－０﹒４％，預估為０﹒１％。市場預期，日本２０１９財政年度核心ＣＰＩ為０﹒７％，

２０２０財年為０﹒７％，之前分別預期為０﹒７％、０﹒８％。美元兌日圓上周五歐市，在

１０９﹒６０水平整固，周一亞市反彈至１１０﹒２５，上方阻力１１０﹒８５、下方支持

１０９﹒１０。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

