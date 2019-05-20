《金石為開－黃威》貿易局勢暗流湧動，黃金仍有支撐

《金石為開》貿易問題成為上周市場波動的主要因素。隨著中美談判無疾而終，雙方關係趨

於緊張，再度開始互徵關稅。股市於周初受到衝擊，避險情緒驟升。但美股隨後在數據及財報的

提振下反彈，環球市場大致企穩。另外美元指數探底回升後連續反彈，令黃金走勢急轉直下，回

吐周內升幅，全周累計倒跌０﹒６４％。



中美結束第１１輪貿易談判但仍然沒有達成任何協議。美國將２０００億美元中國商品的關

稅稅率上調至２５％後，再決定對約３０００億美元商品加稅；特朗普隨後下達行政令，矛頭直

指華為。中國則上調６００億美元的美國商品關稅稅率作為反擊，雙方的態度均頗為強硬，緊張

關係正在急速升溫。上周五（１７日）美國與加拿大和墨西哥達成協議，將取消進口自兩國的鋼

鋁關稅；特朗普還宣布將對歐盟、日本等國的進口車輛及零部件關稅延後１８０天以便談判。美

國似乎正集中力量應對與中國的貿易爭端，事件遠不像表面一般平靜。



然而市場經過上周初的大幅波動後，恐慌情緒並未繼續發酵。上周美國公布的數據普遍不錯

，緩衝了早前數據疲軟的影響。加上思科（ＣＳＣＯ）、沃爾瑪（ＷＭＴ）財報超乎預期以及歐

系貨幣的疲軟，美股及美元均由低位反彈。在風險情緒回暖和美元持續走高的雙重打擊下，金價

未能抵禦空頭的打擊，連前一周的微弱升幅都已全部回吐。



技術面上，日線ＭＡＣＤ即將形成死叉，ＲＳＩ也已回到５０下方。短線金價再度呈現弱勢

，雙底頸線的失守暫時撲滅了新升浪的希望。中線則呈現多空爭持，周線ＭＡＣＤ維持微弱的下

跌動能，ＲＳＩ於５０附近窄幅上落。上周黃金ＥＴＦ持倉未有顯著變化，ＣＦＴＣ多頭淨持倉

大幅上升，反應投資者仍對後市的風險有所顧忌。因此黃金後市並非沒有上升機會，建議投資者

可以嘗試小注候低建立多倉。



本周主要關注美聯儲會議紀要，歐元區５月製造業ＰＭＩ初值及美國４月耐用品訂單初值。

《六福金融分析師 黃威》

