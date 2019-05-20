【企業盈警】新源萬恒（０２３２６）料全年轉蝕最多７２００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》新源萬恆（０２３２６）預期截至３月３１日止年度可能錄得

淨虧損介乎約６８００萬元至約７２００萬元，而去年度則錄純利２﹒３３億元。

該集團指預期淨虧損主因人民幣貶值對其客戶造成一定影響，繼而影響其銷售額及毛利，從

而導致採購及銷售金屬礦物等銷售額及毛利下降，加上人民幣匯兌美元貶值而產生的匯兌虧損淨

額上升。

該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）

