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20/05/2019 08:17

【企業盈喜】信利（００７３２）料首季純利將大增７倍

　　《經濟通通訊社２０日專訊》信利國際（００７３２）預期截至３月３１日止３個月純利將
較去年同期大增約７倍至約１億元，主因嚴格控制成本，行政費用較去年同期減少約２８００萬
元外，政府津貼增加約４５００萬元。（ｗｈ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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