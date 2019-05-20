《日入而息》小米首季扭虧賺逾３１億，貿戰白熱化港股挫１５８點

《今天重點》﹡小米（０１８１０）首季由虧轉盈，賺３１﹒３億元人民幣；小米首季度智

能手機分部收入增１６％，中國手機均價升近三成

﹡港交所（００３８８）將於６月１７日延長收市後交易時段至凌晨３時

﹡報道指劉士余或涉南京銀行「債市一姐」戴娟案；劉士余涉違紀違法主動投

案，４個月前卸任證監主席

﹡外交部關注谷歌暫停對華為業務，支持中企用法律維權；華為聲明表示有能

力發展和使用安卓生態；谷歌回應暫停華為部分業務往來：遵守命令、審查

影響

﹡本港最新失業率維持於２﹒８％，符合預期



《即日市況》﹡中美貿戰趨白熱化，港股全日挫１５８點報２７７８７，逾三個月低



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒４％成交縮水，劉士余落馬引金融界震盪



《美元匯價》﹡美對歐緩兵之計或短暫，歐元壓力恐逐步加大；歐元最新報１﹒１１５８

╱５９，日圓最新報１０９﹒８９╱９２



《公司業績》﹡偉易達（００３０３）去年度純利跌１７％，末期息５０美仙



《公司資訊》﹡翰森製藥據報開始估摸香港ＩＰＯ需求，籌約７８億元

﹡邁博藥業（０２１８１）今起招股，入場費約３９３９元

﹡ＢＣＴ鼓勵進行強積金自願性供款，特惠基金管理費低近三成

﹡ＶｉｕＴＶ表示劇集賣埠佳，將投放更多資源在自家製節目

﹡大阪開賭本周五截標，銀娛（０００２７）擬入標競逐

﹡小米（０１８１０）調整人事架構，雷軍兼任中國區總裁，組建大家電事業

部

﹡中移動（００９４１）４月份４Ｇ客戶淨流失７１﹒８萬

﹡中渝置地（０１２２４）第三季將預售部分倫敦項目單位，研拓日本及新加

坡市場

﹡友邦（０１２９９）與Ｍｅｄｉｘ合作，為客戶提供更佳醫療方案

﹡羚邦（０２２３０）超購近１５倍，一手中籤率６０％

﹡先健科技（０１３０２）左心耳封堵器系統獲批開展上市前臨床研究

﹡金朝陽（００８７８）拔釘，１１７７萬購銅鑼灣希雲１伙

﹡國泰（００２９３）４月載客量３１２﹒７萬人次，升４﹒９％

﹡富強金融（００２９０）斥近９３６０萬購入滬Ａ新城控股附屬票據

﹡渣打（０２８８８）料今年「一帶一路」項目雙位數增，擬增聘人手；上周

五於倫交所回購１３６萬股，涉資逾９０００萬元

﹡意馬國際（００５８５）今早宣布停牌，待公布收購事項

﹡漢能薄膜發電（００５６６）私有化方案獲股東表決通過

﹡靛藍星（０８３７３）購一新加坡物業，涉資２８５０萬元

﹡永義國際（０１２１８）購入３０００萬元建行（００９３９）股票掛勾票

據

﹡聯通（００７６２）上月４Ｇ用戶淨增數減慢至２６０﹒８萬戶

﹡光宇國際（０１０４３）主席質押５０００萬股，以擔保信貸融資

﹡僑雄國際（００３８１）與代理銷售方訂立諒解備忘錄

﹡海通恆信（０６８３７）明日招股，入場費約４２０２元

﹡匯彩（０１１８０）旗下樂透遊戲首批自家開發的角子機獲澳門博監局核准



《國企紅籌》﹡首創環境（０３９８９）合資營運雄安項目，共涉７２３９萬元人民幣

﹡深圳控股（００６０４）４月份合同銷售額按年跌３４％

﹡閩信（０２２２）獲大股東提供２億元無抵押定期貸款

﹡上海醫藥（０２６０７）治療自身免疫性疾病新藥獲批臨床試驗



《神州民企》﹡騰訊（００７００）《權力的遊戲》大結局未能如期上線，因「介質傳輸」

問題；騰訊投資英國人工智能公司Ｐｒｏｗｌｅｒ﹒ｉｏ；主要創始人陳一

丹捐４０億元騰訊股票，聚焦中國教育發展

﹡聯眾（０６８９９）附屬發行４００萬美元可換股票據



《中國要聞》﹡滬深交易所對４公司作出終止上市決定

﹡康美藥業明日起戴帽復牌，滬股通准賣不准買

﹡紫光國微表示籌劃收購紫光聯盛，今起停牌

﹡上海中原表示監管預警加碼，上周新樓成交面積跌１３％

﹡中金表示應藉機中美貿戰，加速房地產市場化改革穩內需

﹡住建部加碼調控，月內對十城發出樓市過熱警示

﹡網易表示將在內地推出Ｐｏｋｅｍｏｎ及漫威授權手遊

﹡北京查處１７家房地產經紀機構，下架其發布全部房源

﹡外匯局通報外匯違規案１７例，包括工行農行招行；外匯局表示４月銀行結

售匯逆差１１０億美元

﹡潘功勝稱經濟穩健運行為人幣匯率穩定提供有力支撐

﹡上期所下周一將上線天然橡膠標準倉單交易業務

﹡長三角化工園區一體化發展聯盟在滬成立

﹡華能集團與江蘇省合作，１６００億元建海上風電基地

﹡財政部開展９﹒９億元人民幣５年期國債隨賣做市支持操作

﹡人行連續第八日暫停逆回購，今日零投放零回籠

﹡粵港澳媒體峰會發布倡議書：籲大灣區媒體搭建合作平台

﹡廣東省發改委表示大灣區金融創新以香港為榜樣，強化合作

﹡Ａｎｄｒｏｉｄ表示ＰｌａｙＳｔｏｒｅ續支援現有設備

﹡谷歌回應暫停華為部分業務往來：遵守命令、審查影響

﹡美國或縮減對華為限制，避免影響現有客戶

﹡據報英特爾及高通等晶片商拒絕向華為供貨

﹡內地水產行業人士稱有美國客戶主動承擔關稅成本

﹡外長王毅與美國務卿通電，籲美方應盡快改弦更張

﹡官媒表示美國指控中國盜竊知識產權實屬政治打壓

﹡美國議員要求政府調查中車紐約地鐵車輛技術

﹡特朗普稱關稅措施導致企業將生產撤出中國

﹡新華社譴責盜用名義發布「中美貿易戰停火！」假新聞

﹡報道指劉士余或涉南京銀行「債市一姐」戴娟案；劉士余涉違紀違法主動投

案，４個月前卸任證監主席

﹡外交部關注谷歌暫停對華為業務，支持中企用法律維權

﹡華為聲明表示有能力發展和使用安卓生態

﹡中石油將以旗下新加坡品牌ＳＰＣ於緬甸開加油站

﹡唐德影視遭深交所發函問詢，被質疑持續經營能力

﹡據報德國晶片生產商英飛凌已暫停向華為供貨

﹡中國歐盟商會表示中國強制技術轉讓問題與日俱增

﹡中國聯通上月４Ｇ用戶淨增２６０﹒８萬戶

﹡長三角協同產業基金完成第一階段７７億人幣募集

﹡深交所表示對長生生物及相關當事人給予公開譴責處分



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１０３９８﹒４１點



《其他消息》﹡屋宇署３月批出２３份建築圖則及發出１９份入伙紙

﹡譚文豪促查秘書處政治審查，行管會要求提供更多資料

﹡李家超稱政府擬將草案下月１２日直上大會恢復二讀

﹡法案委員會惹混亂，行管會將責成秘書處檢視保安安排

﹡譚惠珠稱中聯辦絕無不能再修改草案的想法

﹡譚耀宗指草案即使直上大會也未必可休會前完成審議

﹡關愛共享計劃已向所有申請人發出申請確認通知

﹡台方明言拒合作，李家超避答若遊說失敗會否負責

﹡物監局擬提交物業管理發牌附例於立法會休會前審議；物監局料發牌制度實

施後對管理費影響非常輕微

﹡本港最新失業率維持於２﹒８％，符合預期

﹡科大訊飛研究與香港立法會合作，應用人工智慧語音識別

﹡中原十大屋苑周末錄５宗成交，按周減半創１４周新低

﹡仲量聯行表示中環寫字樓連續６個月錄得負吸納量

﹡深股通額度全日流走７﹒９５億人幣；滬股通額度全日流走１２億，外資陸

股通再走資逾２４億

﹡匯豐調高３個月及６個月港元定存息率

﹡渣打對康得新境外子公司提起清盤申請，香港法庭５月２９日將聽證

﹡利嘉閣表示首季動工私宅６６７伙，九年來同期首穿千伙

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